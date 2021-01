CDA’er Hoekstra wil absoluut niet regeren met de PVV: ‘Alleen regeren met partijen die rechtsstaat serieus nemen’

Zojuist heeft CDA-voorman Wopke Hoekstra de deur gesloten voor regeringsdeelname van de PVV. Op televisie vertelde Hoekstra dat zijn partij alleen om tafel wil met partijen die de “rechtstaat serieus nemen”. Dit als antwoord op de PVV die een ministerie van de-islamisering wil oprichten.

De PVV presenteerde gisteren een belachelijk autoritair verkiezingsprogramma. Het enige positieve was dat het ditmaal geen één A4’tje was. De PVV liet duidelijk zien dat ze geen trek hebben in regeringsdeelname, want het partijprogramma was nogal ‘on-Hollands’ – zelf beschreven ze het onironisch als ‘oer-Hollands’.

Als het aan de PVV ligt krijgen we een quasi-militaire staat waar het leger onze straten gaat schoonvegen. Dus het is dan ook begrijpelijk dat Hoekstra direct afstand neemt van deze PVV-plannen.

Hoekstra hekelt de manier waarop de PVV met religie en andere vrijheden omgaat. De PVV, die de laatste maanden als oppositiepartij goed druk had gezet op het kabinet, ontpopt zich toch weer tot een intolerante moslimhaterspartij. En het is dan ook logisch dat niemand daarmee in zee wil gaan.

De grijs gedraaide anti-islamplaat van de PVV werd weer van stal gehaald en ditmaal kreeg het maar liefst 50 pagina’s.

De komende tijd kunnen we waarschijnlijk harde retoriek van Geert Wilders verwachten. Als hij dezelfde toon aanslaat zoals in het partijprogramma gaan we enkele heftige campagnedebatten tegemoet.

Maar één ding is al zeker: het CDA zit niet te wachten op het intolerante PVV-programma.