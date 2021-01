Socialistisch-nationalistische PVV wil ministerie voor “de-islamisering en remigratie” en ‘verspreiding islam’ VERBIEDEN

Geert Wilders zegt dat hij mee wil regeren. Nou, met dit partijprogramma kan hij dat wel vergeten. Want de partij heeft volstrekt belachelijke, autoritaire en zelfs discriminerende plannen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de economische plannen die zo ongeveer letterlijk overgenomen zijn van de Communistische Partij Nederland.

De PVV heeft dit keer 50 pagina’s gebruikt om haar standpunten over een heel scala aan onderwerpen uit te leggen. Het is… bepaald niet om over naar huis te schrijven. Want hoewel Wilders en de zijnen beweren dat ze willen “meeregeren,” maken ze dat volstrekt onmogelijk door met een plan te komen dat een kruising is tussen islamofobe gekte en communistische idioterie.

Wat voor plannen ik het dan over heb? Deze autoritaire partij wil het bijvoorbeeld illegaal maken om de “islamitische ideologie” te verspreiden. In gewone termen betekent dit dat de PVV wil dat moslims hun geloof niet — in christelijke termen — mogen evangeliseren. Dat is VERBOTEN. Dan hebben ze het zelfs over “islamitische scholen, moskeeën, koran.” Al die zaken wil de PVV verbieden.

Daarnaast moet er een “ministerie van Immigratie, Remigratie, en De-Islamisering komen.” Mensen met een dubbele nationaliteit mogen niet meer stemmen (inclusief mensen die gebóren zijn met een dubbele nationaliteit omdat ze één Nederlandse en één buitenlandse ouder hebben). Oh, en de grenzen zouden gesloten worden voor “gelukszoekers en immigranten uit islamitische landen.” Of, zoals de PVV het stelt: “Migranten uit islamitsiche landen komen Nederland niet meer in.” Inderdaad, de partij wil volledige discriminatie puur en alleen op basis van religie. Andere mensen mogen er dus mogelijkerwijs wel in, maar moslims niet. Want moslims zijn voor de PVV de vijand.

En dat waren alleen nog maar de geflipte discriminerende aspecten van het partijprogram. Dan zijn er ook nog de economische ideeën: verlagen huren, verhogen minimumloon, geen aantasting WW en ontslagvergoeding, AOW-leeftijd tot 65, “tegengaan doorgeschoten flexibilisering arbeidsmarkt,” en ga zo maar door. Dit deel van het partijprogram is dus keihard socialistisch. Zelfs de PvdA kijkt ernaar en schudt het hoofd over zoveel links-economische naïviteit.

Dit is totale gekte… en het is onbegrijpelijk dat de rest van de partij akkoord is gegaan met deze socialistisch-nationalistische onzin.

Volg mij op Parler.