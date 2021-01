Code Oranje start Artikel 12 Sv-procedure toeslagenaffaire om gedupeerde ouders te helpen

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het geen strafrechtelijk onderzoek zal instellen naar de Belastingdienst en zijn ambtenaren in het kader van de zogeheten kinderopvangtoeslagaffaire. Er is na een ’zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden’ geen verdenking.

Het schaamteloze OM heeft besloten om geen strafrechtelijk onderzoek te starten. Dit tot groot ongenoegen van de kandidaat-Tweede Kamerpartij Code Oranje.

“Dit is bizar. Huizenhoge bewijsstukken en een vernietigend rapport van een parlementaire enquêtecommissie, waarin onomwonden vast is komen te staan dat de rechtsstaat geschonden is over de rug van duizenden Nederlanders. Maar het OM zegt doodleuk ‘Geen verdenking’. Daarom starten wij een Artikel 12 Sv-procedure, waarbij we het Hof gaan verzoeken om het Openbaar Ministerie ertoe te dwingen om de Belastingdienst alsnog te gaan vervolgen”, stellen Code Oranje lijsttrekker Richard de Mos en zijn running mate advocaat Peter Plasman.

De kandidaat-Kamerleden zijn een meldpunt toeslagenaffaire gestart, waarbij zij benadeelden oproepen om zich aan te sluiten bij de Artikel 12 Sv-procedure die zij zullen starten.

“Elke Nederlander is belanghebbende bij het aanpakken van de Belastingdienst als daar strafbare feiten zijn gepleegd, waarbij het gerechtshof de ‘klagers’ kan oproepen om de klacht nader mondeling toe te lichten op een zitting”, aldus De Mos en Plasman.