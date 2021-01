Column Paul Cliteur: “Waar blijft het fietsverbod voor de premier?”

Die eindeloze serie foto’s van premier Mark Rutte op de fiets zijn mij al lang een doorn het oog. Is dit geen overheidspropaganda? “Zie eens hoe veilig Nederland is. Zelfs de premier gaat op de fiets!” Daar houden ze erg van in de Verenigde Staten. Het enige wat ontbreekt zijn kaas en klompen.

Moet de koning straks ook op de fiets? Met Maxima op de bagagedrager? Maar het meest stoorde mij nog de schofferende indruk die dit fietsgedrag moet maken op de leider van de oppositie in de Tweede Kamer. Die kan al 20 jaar niet op fiets. En die kan niet op de fiets omdat de kabinetten Rutte dit land niet veilig hebben kunnen maken. Zij hebben gefaald in hun primaire taak. Minister Grapperhaus is de afgelopen 4 jaar geen stap vooruit gekomen in het bestrijden van de drugscriminaliteit en evenmin in het beteugelen van het jihadisme. Dat laat zich niet wegwassen met die vele foto’s van Rutte op de fiets.

Tot voor kort was dit alleen maar een “opinie” van mij. Een “mening” die je zo van tafel kan vegen met een andere mening. Maar nu krijg ik ineens bijval uit overdachte hoek. De rechterlijke macht namelijk. Ik lees in De Volkskrant dat twee mannen die ervan worden verdacht deel uit te maken van de rechtsextremistische groepering The Base in voorlopige hechtenis moeten blijven. De Volkskrant: “De een, Steven V., schreef in een appgroep dat hij een aanslag op Mark Rutte wilde plegen als de premier op zijn fiets naar het Binnenhof reed.” Zo bepaalde de rechter donderdag in Rotterdam.

The Base zou het “accelerationisme” aanhangen, een theorie die rassenoorlog wil uitlokken waarna ze een witte etnostaat kunnen stichten. Het gevaar voor Rutte komt dus uit een andere hoek dan het gevaar voor Wilders, maar gemeenschappelijk hebben ze dit: ze kunnen niet op de fiets naar het werk, omdat de Nederlandse overheid niet is geslaagd in het realiseren van een veilige samenleving.

Ik wil niet cynisch doen, maar waar dat “accelerationisme” allemaal niet goed voor is. Het brengt ons tot grote inzichten over de veiligheid van politieke ambtsdragers in dit gezellige landje. Ik vind dat ze in de Tweede Kamer een motie moeten aannemen met een fietsverbod voor de premier. Pas als Wilders op de fiets naar zijn werk kan, dan ook de premier.

