D66 maakt gretig gebruik van reclamemachine NPO: Nederlanders worden verveeld met Kaag-documentaire

De NPO wordt weer eens in dienst gesteld van de moraalridders van D66. Vanavond kan heel Nederland genieten van de mateloos populaire Sigrid Kaag – de door D66 gedoodverfde premierskandidaat. Doet de NPO er wel verstandig aan om uitgerekend nu een documentaire uit te zenden van een Tweede Kamerlijsttrekker?

Antwoord: Nee. Niemand zit er echt op te wachten, behalve de zelotische achterban van D66 die er heilig van overtuigd zijn dat Sigrid Kaag de nieuwe premier van Nederland gaat worden – en dat terwijl haar partij op 13 zetels in de peilingen staat.

D66 als partij schiet er weinig mee op dat uitgerekend nu de documentaire verschijnt. Zo vlak voor de verkiezingen levert het meer kritiek op dan dat mensen geïnspireerd raken door de documentaire. Toch maakt de partij er gretig gebruik van, zij zien dit, logischerwijs, als mooie gratis reclame.

De documentaire ‘Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof’ zie je vanavond om 22.10 uur op NPO2. 📺 #kijktip pic.twitter.com/N88LotpZip — D66 (@D66) January 3, 2021

De NPO doet er niet verstandig aan om nu deze documentaire uit te zenden. Hadden ze dit niet eerder kunnen uitzenden? Afgelopen zomer was een veel handiger moment geweest. De NPO is al alles behalve objectief, en ze doen er vrij weinig aan om dit imago te verbeteren of te ontkrachten.

Vanavond zitten in ieder geval alle D66 lekker te smullen om de documentaire over Sigrid Kaag. De rest van Nederland had gehoopt op een wat interessantere documentaire keuze…