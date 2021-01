Peilingen! Kwakkelend coronabeleid kost VVD en CDA beiden zetel, JA21 staat op twee zetels, en Code Oranje nog steeds op één zetel

Het aantal zwevende kiezers neemt, zo vlak voor de verkiezingen, alleen maar toe. Volgens de meest recente peiling van Maurice de Hond is er een duidelijke toename te zien van twijfelaars. Het kwakkelende coronabeleid van het kabinet Rutte III zorgt ervoor dat zowel de VVD als het CDA nu een zetel moeten inleveren. Daarmee lijkt het ‘Wopke Hoekstra-effect’ voorlopig gestold.

Maar liefst 47 procent van het electoraat geeft aan steeds minder vertrouwen te hebben in het coronabeleid van de regering. Vooral de trage start en de verwarring rondom het vaccineren speelt daarbij een grote rol.

PVV

De PVV van Geert Wilders verliest ook een zetel en staat maar staat nu nog steeds op een robuuste 25 zetels in de peilingen. Wilders zal er dan ook niet echt van wakker liggen en gaat gewoon met de wind in de haren de verkiezingscampagne in.

JA21

Voor de andere partijen op rechts is er wél goed nieuws: JA21, de nieuwe partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, pakt er een virtuele zetel bij en staat nu op twee. Dat zou dus betekenen dat zowel Eerdmans als Nanninga hun koffers kunnen pakken voor een (nieuw) politiek avontuur in Den Haag.

FVD en SGP

Bij Forum voor Democratie zien we geen verschuivingen. De partij van Thierry Baudet staat al weken op vier zetels. Met de politieke onrust die vorig jaar ontstond binnen de partij, is vier zetels een hele mooie score voor nu. Bovendien laten deze vier zetels duidelijk zien dat FVD nog altijd een redelijk sterke achterban heeft. De SGP, die andere conservatieve partij op rechts, staat eveneens al wekenlang stabiel op vier zetels.

Code Oranje

Ook bij Code Oranje zien we geen verschuivingen. De partij blijft op één zetel staan, net als de weken daarvoor. Het is dus heel goed mogelijk dat we ook Richard de Mos weer gaan terugzien in De Tweede Kamer. Voor advocaat en DDS-columnist Peter Plasman is vooralsnog geen zeteltje te vergeven, maar wie weet dat wanneer Code Oranje de aandacht op zich kan blijven vestigen, dat ook die partij nog een zeteltje kan afsnoepen bij bijvoorbeeld de VVD of het CDA.

BIJ1

Blijkbaar zijn de kiesgerechtigden in Nederland dermate zwevende, dat ook Sylvana Simons op één zetel staat. Hoewel die zetel misschien ook weer niet helemaal uit de lucht komt vallen: De Black Lives Matters-protesten en de vele media-aandacht voor links-activisten zoals Sylvana Simons, Akwasi en Jerry Afriyie hebben in ieder geval wel alle spotlights op zich weten te schijnen. Hoe stabiel de virtuele zetel voor BIJ1 is zal de komende weken moeten blijken.