D66-minister Ollongren over Kamerverkiezingen: bij doemscenario pas eind juni naar de stembus

Vooralsnog lijken de Tweede Kamerverkiezingen ‘gewoon’ door te gaan op 17 maart. Toch houdt men rekening met de kans op uitstel. Als het doemscenario uitkomt, en we kunnen niet naar de stembus op 17 maart, vinden er pas op z’n vroegst eind juni verkiezingen plaats.

In het uiterste geval dat de aankomende verkiezingen moeten worden verplaatst gaat de regering een ‘uitstelwet’ voorleggen aan het parlement. Dit zou betekenen dat we pas eind juni naar de stembus kunnen. Wat de hele dynamiek van de huidige campagneperiode zou veranderen. Ze schrijft er het volgende over:

“Uitstel van de verkiezing zou, indien aan de orde, bij wet worden geregeld en is daarom een gezamenlijk besluit van de regering en het parlement”

Gelukkig ziet minister Ollongren voorlopig nog geen reden om de verkiezingen te verplaatsen. Het “belang dat kiezers zich kunnen uitspreken” is enorm belangrijk in deze tijd. Het idee om de verkiezingen uit te stellen kreeg de laatste weken steeds meer aandacht. Sommigen vinden het namelijk onverantwoord om verkiezingen te houden terwijl het virus nog rondwaart. Anderzijds benadrukken critici juist waarom het wel door moest gaan: de kiezers moeten de kans krijgen om het huidige coronabeleid te beoordelen bij de stembus.

Ook Ollongren blijft uitstel als een mogelijkheid zien, gelukkig wel als een doemscenario. Eind februari komt ze met de definitieve stand van zaken.

Gemeenten in Nederland zijn zich al volop aan het voorbereiden op maart. Wat nog een hele klus is aangezien stemlokalen aan veel coronamaatregelen moeten voldoen, ook zal het mogelijk zijn om op 15 en 16 maart te stemmen als je in een risicogroep valt. Voor veel gemeenten betekent dit wel dat er nog flink wat extra vrijwilligers nodig zijn om dit allemaal in goede banen te leiden.

