84% Nederlanders wil niets weten van uitstellen Kamerverkiezingen: ‘Ze zijn belangrijker dan ooit!’

Een ruime meerderheid van alle Nederlanders is van mening dat de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart gewoon moeten doorgaan. Het eventueel uitstellen van deze stembusgang zou rampzalig zijn. Op 17 maart moet namelijk iedereen instaat zijn om zijn of haar mening te kunnen uiten over, bijvoorbeeld, het coronabeleid en de Rutte-doctrine.

Het is een bijzonder slecht idee om de verkiezingen uit te stellen, zo blijkt uit een peiling van Maurice de Hond die is uitgevoerd in opdracht van de nieuwe politieke partij Code Oranje. Maar liefst 84% van alle Nederlanders keert zich tegen het uitstellen van het kiezen van een nieuw parlement, zo maakt de beweging van Richard de Mos bekend.

De meerderheid heeft gelijk, natuurlijk. In de lente van 2020 hoorden we al de eerste geluiden over het mogelijk uitstellen of aanpassen van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. We zitten namelijk in een grote crisis en een hectische verkiezing zou niet handig zijn tijdens een crisis zo groot als deze, beweren kritische tongen.

Het tegendeel is eerder waar: via de stembus kunnen Nederlanders juist hun lof of kritiek uiten op het huidige beleid. Naast het coronabeleid zitten we ook nog met de nasleep van de toeslagenaffaire; uitstel van de verkiezingen zou alleen maar kunnen betekenen dat de verantwoordelijken de dans ontspringen.

Ook Richard de Mos onderstreept het belang van de aankomende verkiezing. De Code Oranje-lijsttrekker gaat zelfs zo ver door te stellen dat dit de belangrijkste verkiezingen ooit zijn.

“Deze verkiezingen zijn belangrijker dan ooit. De toeslagenaffaire, het zwalkende coronabeleid, de Rutte-doctrine en tig gebroken verkiezingsbeloften schreeuwen om een snelle gang naar de stembus.”

De Mos heeft gelijk. Dankzij incompetente ministers zitten we met een waardeloos vaccinatiebeleid opgescheept, op 17 maart moeten we de kans krijgen om deze mensen naar huis te sturen. Vice versa geldt dit ook: de aankomende verkiezingen kunnen net zo goed een grote lofzang worden op tien jaar Rutte. En als we de peilingen mogen geloven stevenen we zelfs af op het kabinet-Rutte IV.

Hoe het ook zij: verkiezingen uitstellen is nooit de oplossing. Het is een van de weinige democratische instrumenten die we hebben om ons mening, met grote gevolgen, te uiten. Het kabinet moet dus de stem van een ruime meerderheid volgen en géén antidemocratische plannetjes bekokstoven om ons pas op een latere datum naar de stembus te sturen.