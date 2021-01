D66 wijt avondklokrellen aan kansenongelijkheid: ‘Onze jongeren vervelen zich en zijn werkloos!’

De Amsterdamse D66-fractieleider Reinier van Dantzig is van mening dat de rellen van gisteravond in Amsterdam en elders in het land komen door “verveling en gebrek aan kansen”. Jawel hoor, het aloude argument dat er geen “stageplaatsen” zijn wordt van stal gehaald.

Afgelopen weekend spraken (linkse) politici nog schande van de rellende jongeren in onder andere Urk en Enschede. Ze keurden deze acties meer dan terecht af, maar nu ineens hebben de draaikonten van D66 een flinke pirouette gemaakt. Alleen omdat het nu om ‘eigen jongeren’ gaat die in hun randstedelijke reservaten wonen. Serieus? We moeten deze jongeren ‘leren begrijpen’ want het probleem zit veel dieper, volgens de Amsterdamse D66-voorman Reinier van Dantzig:

Woest op de jongens die gisteren onze stad hebben gesloopt. Zondag waren er veel mensen van buiten, maar nu onze eigen jongeren. Dat is zorgelijk, en is niet opgelost door ze elke dag van straat te vegen. Probleem zit dieper, verveling, gebrek aan kansen, werkloos, geen school. — Reinier van Dantzig (@RvDantzig) January 26, 2021

Niet genoeg ‘kansen’ en te bedonderd om een baan te zoeken. Dit is een ongelooflijk loos argument dat je kan gebruiken voor iedere willekeurige kansenparel. En dat gebeurt ook, al sinds de tijd van minister Ella Vogelaar. Dit alles neemt echter niet weg dat het gedrag van gisteren gewoon onacceptabel is.

Kritiek op de lockdown? Prima! Gefrustreerd over de coronamaatregelen? Begrijpelijk! Maar dit alles maakt het nog geen excuus om het conflict op te zoeken met de politie en de ME en op plundertochten over te gaan. En deze relschoppers zijn al even hypocriet als ze beginnen over het feit dat ze zo zijn ‘getroffen’ door de crisis. Want het feit dat ze winkels plunderen en vernielen laat zien dat ze maar weinig begrip hebben voor de zwaar getroffen ondernemers in deze crisis.

Het zoeken naar socio-economische redenen voor dit gedrag van jongeren is een deugreflex die typerend is voor D66-politici. Wat vermoeiend! Stop gewoon met excuses maken voor deze randdebielen en veroordeel ze. Protesteren is prima, maar dit is gewoon tuig dat opzoek is naar sensatie en geweld. Dat valt niet goed te praten, en dat betekent al helemaal niet dat we op een antropologische zoektocht moeten naar het diepste van de zielen van de relschoppers. Gewoon keihard afstraffen!

