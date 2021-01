Dappere gemeente Lansingerland breekt vrij van corona-tirannie Ruttte III en gaat álle inwoners testen

De GGD Rotterdam-Rijnmond, het Erasmus MC en de gemeente Lansingerland hebben de handen ineengeslagen. Zij roepen alle inwoners vanaf 2 jaar op om zich te laten testen op het coronavirus. Daarmee is het de eerste gemeente die meedoet aan zo’n grootschalige testactie.

Nu de Britse variant van het virus ook in Nederland is ontdekt, zijn de GGD Rotterdam-Rijnmond, het Erasmus MC en de gemeente Lansingerland aan het denken gezet. Niet meer van dat halfbakken door Rutte gedicteerde overheidsbeleid om slechts een beetje inzicht te krijgen in hoe het virus zich verspreidt. Nee, gewoon de hele gemeente testen!

De gemeente Lansingerland zou, als er veel mensen gehoor geven aan de oproep, een beter beeld kunnen geven van hoe de rest van Nederland er waarschijnlijk écht voor staat qua besmettingen. Het is namelijk nog steeds zo dat veel mensen zich alleen laten testen als ze klachten (denken te) hebben.

De GGD en het Erasmus MC zijn al goed voorbereid en de planning voor het testen klinkt ook degelijk. Dat gaat namelijk per postcodegebied, dus het wordt een systematische aanpak. Eigenlijk doen deze instanties nu pas wat de overheid vanaf het begin al had moeten doen.

Ik hoop in ieder geval dat veel meer gemeentes dit voorbeeld zullen gaan volgen, want volgens mij heeft bijna niemand meer echt vertrouwen in de manier waarop de coronacijfers van het RIVM worden gepresenteerd en geïnterpreteerd. Misschien komen we er dan ook snel genoeg achter hoeveel mensen er al met de Britse variant besmet zijn geraakt en of dit ook voor jonge kinderen geldt.