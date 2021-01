De corona-stemming kantelt! Wierd Duk: ‘Normale mensen geloven de overheid niet en vinden maatregelen over-the-top!’

Volgens enkele invloedrijke opiniemakers, onder wie o.a. Telegraaf-journalist Wierd Duk, zijn er steeds meer heel “normale mensen” die klaar zijn met het wanstaltige coronabeleid van het kabinet-Rutte III. Deze mensen hebben gewoon werk, zijn productieve en de wet respecterende burgers. Ze hebben een gezin, hebben een bedrijf, maken kunst, of doen iets anders positiefs met hun leven… maar ze zijn klaar met de lockdownwaanzin én ‘geloven’ de overheid gewoon niet meer wat Covd betreft. Aldus Duk, maar hij vindt bijval bij andere prominente stemmen.

Bij opiniemakers en invloedrijke journalisten groeit langzaam het besef dat Nederland het lockdownbeleid van premier Rutte rijp voor de sloop acht. Het zijn heus niet alleen meer de viruswappies van Willem Engel, maar ook respectabele Nederlanders die gewone banen, gezinnen en hobby’s hebben.

Sywert van Lienden (die meeschreef aan het verkiezingsprogramma van het CDA) reageerde verbaasd op een video van één van de mensen die aanwezig was bij een anti-lockdown of anti-avondklokdemonstratie in Den Haag. Zij bekritiseerde het kabinetsbeleid in duidelijke taal. “Het moet afgelopen zijn met dit circus,” zei ze. En: “We moeten weer gewoon gaan leven.” Ook wantrouwde ze de hele situatie met de waarschuwingen voor rellen ‒ die er natuurlijk inderdaad kwamen. Gek vond ze dat.

“Maar even serieus,” schrijft Van Lienden, “het zou m’n buurvrouw of collega kunnen zijn. Zie je opvallend veel nu, van die middenklasse vrouwen. Wat gebeurt er?”

Telegraaf-journalist Wierd Duk weet wat er gaande is: “Ik heb allemaal normale mensen in m’n mail die op Museumplein en elders waren, die de overheid inzake corona niet meer geloven en vinden dat de maatregelen compleet over the top zijn: docenten, ondernemers, kunstenaars; hoogopgeleid; jong, oud. Dat is wat er gebeurt volgens mij,” aldus de journalist.

Marianne Zwagerman (onder meer van BNR Nieuwsradio) denkt daar net zo over: “Precies. Dat zijn de vrouwen (en matching mannen),” schrijft zij, “die ik op het Museumplein zag. En die ik in m’n DM’s zie. Er is een hele groep tegenstanders bijgekomen.”

Met het invoeren van de avondklok is de regering voor veel mensen te ver gegaan, en de lockdown duurt simpelweg te lang. Dat je een land een paar dagen of een week op lockdown zet, dat kunnen mensen nog steunen. Maar je hebt het nu over vijf á zes weken. Met voorlopig nog geen einde in zicht, en daar is dan ook nog eens een avondklok bijgekomen. Mensen worden depressief, kinderen zien het niet meer zitten, alle sociale contacten zijn verloren gegaan, en het mkb ‒ met de horeca voorop ‒ staat op omvallen.

Natuurlijk zijn er dan steeds meer “normale mensen,” in de woorden van Duk en Van Lienden, die er klaar mee zijn en zo kritisch worden dat die laatste er zelfs van schrikt. Een blinde had dat zien aankomen. De enigen die daardoor verrast zijn begrijpen niets van de menselijke natuur ‒ en van wat opgesloten zitten met je doet. Ja, ook als dat volgens de machtshebbers “noodzakelijk” is vanwege “de volksgezondheid.”

