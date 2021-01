De ME gaat los op avondklok-demonstranten: “Waterkanon in Amsterdam, traangas in Eindhoven”

Aan alle mensen die dachten dat Nederland niet in verzet zou komen: “Jullie hebben het MIS!” Na het inluiden van de avondklok gisteravond om 21.00 uur waren er behoorlijk veel mensen die de straat opgingen in protest. Onder andere in Amsterdam en Eindhoven.

Het is ronduit bizar wat er momenteel allemaal gebeurt in Nederland. Terwijl het politiekorps hun eigen hielen loopt te likken vanwege een gebrek aan versterking (en dus de aanpak van criminaliteit) waren ze blijkbaar wél in staat om demonstranten tegen de avondklok te beboeten.

In het Brabantse Eindhoven verzamelden honderden mensen zich in verzet tegen de lockdown en avondklok. Ze waren op het Brabantse vasteland dermate geschrokken van de protesten dat zelfs het treinverkeer werd neergelegd.

Op camerabeelden is te zien hoe de Mobiele Eenheid (ME) demonstranten het plein af probeert te krijgen. Sommige betogers gooien, volgens NU.nl zelfs met (illegaal) vuurwerk naar de politie. Wat natuurlijk volstrekt onacceptabel is. Er zijn inmiddels zo’n dertig personen aangehouden, waarvan enkele voor mishandeling.

De situatie werd op een gegeven moment -aldus de autoriteiten- dermate ernstig dat er wederom (evenals afgelopen weekend) waterkanonnen moesten worden ingezet.

Heerlijk hoor, Mark Rutte. Hopelijk zal dit het aantal coronaslachtoffers doen afnemen… Ahem.