De zuivering door Big Tech gaat door: Parler wordt uit appstore gehaald wegens ‘gebrek aan modereren’

Het Techkartel heeft opnieuw toegeslagen. Nadat de Amerikaanse president Donald Trump al van diverse platforms was gezuiverd moet de socialemedia-app Parler er ook aan geloven. De app is nu zowel van de Google Store als de Apple App Store verwijderd. Pas als Parler posts en reacties gaat modereren kunnen ze weer verschijnen in de ‘Store’.

De zuivering van onwelgevallige meningen gaat onverstoord door. Parler wordt overigens niet alleen (tijdelijk) in de ban gedaan door Google en Apple ook Amazon doet eraan mee. Wat voor Parler op dit moment nog een groter probleem is. De socialemedia-app verliest daarmee Amazon als webhost wat de app dus tijdelijk onbereikbaar maakt. Vanaf vanavond wordt het medium van de Amazon webhost afgehaald.

Amazon komt met het volgende statement:

“Onlangs hebben we een gestage toename gezien van deze gewelddadige inhoud op uw website, wat in strijd is met onze voorwaarden. Het is duidelijk dat Parler geen effectief proces heeft om te voldoen aan de AWS-servicevoorwaarden”

Nadat Donald Trump al werd weggezuiverd van veel Tech-platforms was het al duidelijk voor iedereen: de vrijheid van meningsuiting staat onder druk. Als je niet het dogmatisch denken van het Techkartel omarmd dan maken ze je leven zuur.

De CEO van Parler heeft de gebruikers inmiddels op de hoogte gebracht. Het kan enkele dagen duren voordat Parler weer online is. CEO John Matze ziet deze gecoördineerde aanval dan ook als een harde aanval op de vrijheid van meningsuiting.

Parler CEO: het was een gecoördineerde aanval van de big tech op de concurrentie. Parler gaat vanaf vandaag van de servers van Amazon af. Ze proberen over een week weer op te starten. #Orwell1984 pic.twitter.com/Wbi4PGpc4E — Richard Steenvoorden 🌱 (@Reezyard) January 10, 2021