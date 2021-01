Dictatoriaal kabinet komt woensdag met volstrekt doorgeslagen extra coronamaatregelen

Het kabinet komt nog deze week met extra coronamaatregelen. Ze zijn nog haastig op zoek naar steun voor een avondklok maar de maatregelen die ze al wél door lijken te kunnen drukken zijn net zo erg. Woensdagmiddag om 13:00 uur is de persconferentie, laat minister De Jonge weten.

Morgenmiddag komen er nieuwe coronamaatregelen, die via een persconferentie van toeslagenprutser Rutte en coronaprutser De Jonge bekend zullen worden gemaakt. Wellicht een avondklok. Als is er, zoals het er nu voorstaat is, nog geen Kamermeerderheid gevonden die bereid is de maatregel te steunen. Oppositiepartijen zijn er terecht heel huiverig voor, want dan zouden mensen wel eens in verzet kunnen komen.

Het kabinet zoekt dus haastig naar alternatieven, want zij zijn er heilig van overtuigd dat er toch echt meer moet gebeuren om de coronacrisis te bezweren. Na maandenlang bij iedere persconferentie te hebben gezegd de boel nog “even twee weken aan te kijken”, krijgen ze nu eindelijk door dat ze het echt flink hebben verkloot. Daarom zijn ze nu zo ontzettend aan het overcompenseren.

Zo willen ze bijvoorbeeld het thuisbezoek nog verder beperken, van maximaal twee gasten per dag naar één. Reisrestricties liggen ook op de loer en niet alleen voor het buitenland, maar zelfs voor andere provincies(!!!).

Laten we er duidelijk over zijn: dit zijn echt hele extreme maatregelen, zelfs als ze uiteindelijk in afgezwakte vorm worden gerealiseerd. Oppositiepartijen zouden er goed aan doen om voet bij stuk te houden wat dat betreft, en het kabinet dit ultrazware beleid niet te laten doordrukken.

Waar de schuld gezocht moet worden, is duidelijk: het kabinet heeft deze situatie vanaf het begin van de crisis al compleet verkeerd aangepakt en hoopt nu met draconische maatregelen de boel recht te trekken én, niet geheel onbelangrijk, de verantwoordelijkheid te delen met oppositiepartijen. Hopelijk trappen laatstgenoemden daar niet in, maar te vrezen valt dat ze er toch een paar weten te strikken.

Oh, jongens, dit bijna komische lockdownbeleid kan toch alleen maar mis gaan…