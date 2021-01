Doorgeslagen OMT pakt ons laatste beetje vrijheid af met avondklok: ‘Positief effect op besmettingen verwacht!’

Het is nu dus officieel: het OMT wil een avondklok doorvoeren, vanwege een vermeend ‘positief effect op het aantal besmettingen.’ Weet je wat ook een positief effect zal hebben op het aantal besmettingen? Iedereen, letterlijk, de hele dag onder dreiging van een tot de tanden bewapende soldaat binnen houden. Dat werkt vast ook. Maar moeten we dat dan ook maar doen?

NOS Teletekst bericht dat het Outbreak Management Team ‒ de junta die het voor het zeggen heeft in ons land ‒ “verwacht dat een avondklok een positief effect heeft op de afname van het aantal coronabesmettingen, voornamelijk onder jongeren.” Dat staat in het OMT-advies over de avondklok.

Ah ja, weer dat “vooral onder jongeren” he? Qua sterftecijfer is het coronavirus ongeveer de griep voor jongeren, maar oh, oh, oh, wat moeten we de verspreiding juist onder hen beperken! Want zij maken op hun beurt zogenaamd ouderen weer heel ziek; ouderen die ze niet eens mogen of kunnen bezoeken, ofwel verplicht, dan wel vrijwillig. Maar gottegottegod, stel je voor dat die jongeren ‘besmet’ raken met het virus. Dan kunnen ze zich zomaar een paar dagen ziek, zwak en misselijk voelen.

Dat moeten we natuurlijk ten koste van alles voorkomen. En ja, dan bedoel ik ook echt ten koste van álles.

Daarom adviseren de gezondheidsexperts die verder niets op hebben met de geestelijke gezondheid van mensen, laat staan met onze economische gezondheid, om een avondklok in te stellen van 20:00 uur of 21:00 uur tot 05:00 in de ochtend.

Natuurlijk komt die avondklok er ongetwijfeld. Maar wacht, het OMT was nog niet klaar. Want hoewel het aantal besmettingen gestaag terugloopt, en het aantal ziekenhuisopnames (en ic-opnames) ook, moet er volgens het OMT nóg meer gedaan worden. Nee, een dictatoriale avondklok is niet afdoende. Ze willen ook nog even dat er “nog maar één gast per dag per huishouden” toegestaan mag worden.

Dus Nederlanders mogen ’s avonds de deur niet meer uit en ze mogen in hun eigen huis nog maar één gast per dag toelaten. Bij twee gasten IN HUN EIGEN HUIS handelen ze in strijd met de wet. Ze zijn dan dus een soort van coronacriminelen.

Knet-ter-gek. Nu deze maatregelen vrijwel zeker genomen worden kunnen we maar tot één conclusie komen: onze vrijheid is ons definitief afgepakt. Er is niets meer van over. En dat allemaal zogenaamd voor een virus dat misschien twee keer dodelijker is dan de griep ‒ en dan ook nog eens eerst en vooral bij heel oude, verzwakte mensen die al aan het einde van hun leven waren. Wat een schánde dat we dit laten gebeuren. We moeten ons kapotschamen.

