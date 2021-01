Duizenden GGD’ers kunnen bij privégegevens, toch is totaal lekke IT-systeem volgens De Jonge “veilig genoeg”

Faalminister Hugo de Jonge werd vandaag in de Tweede Kamer stevig aan de tand gevoeld vanwege het totaal lekke IT-systeem van de GGD, waardoor miljoenen privégegevens maandenlang konden worden doorverkocht. De Jonge werd duidelijk in het nauw gedreven, want hij gaf toe dat ruim 8.000 GGD’ers toegang hebben tot volledige datasets, maar stelde tegelijkertijd ook dat het systeem wat hem betreft veilig genoeg is!

RTL-journalist Daniël Verlaan stelde vast dat praktisch iedere GGD’er of callcentermedewerker toegang kon krijgen tot de complete dataset van de IT-systemen waar de GGD de gegevens van geteste personen in opslaat. Iets wat overduidelijk voorkomen had kunnen worden als het systeem vanaf het begin goed was ingericht.

De details die gewaardeerde collega @huibmodderkolk naar buiten brengt over de GGD-systemen, bizar: > GGD heeft geen idee van omvang van het lek

> GGD weet niet om welke systemen het gaat

> Er vindt GEEN monitoring plaats en er wordt NIET automatisch bijgehouden wie wat opvraagt https://t.co/OtQuZvNRK7 — Daniël Verlaan (@danielverlaan) January 26, 2021

De Jonge probeerde er in de Kamer echter met een grote boog omheen te draaien, en recht te praten wat krom is, door te stellen dat het systeem veilig genoeg is en uw overheid er wel degelijk genoeg aan doet om uw privacy te waarborgen. Dat is echt regelrecht gelul.

Het enige wat volgens De Jonge nu pas op touw is gezet, is een aantal schijnoplossingen waar een beetje intelligente crimineel makkelijk aan kan ontsnappen. Hij kwam niet verder dan het eisen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), een geheimhoudingsplicht en een training in het omgaan met gevoelige informatie. Over het fatsoenlijk dichttimmeren van de IT-systemen, laat staan over het feit waarom dat niet meteen was gebeurd, hoorde je hem niet.

Dit is een beetje alsof je mensen een huis in laat trekken en bent vergeten een voordeur in te bouwen, waardoor de hele boel is leeggeroofd. Om het op te lossen komt er niet een voordeur met een degelijk slot, maar alleen een briefje aan een touwtje in de deurpost waarop staat: ‘niet stelen a.u.b.’. Zo’n deur met slot heeft toch geen zin, want, zo is de redenering van De Jonge: “Iemand die echt kwaad in de zin heeft, daar is geen kruid tegen gewassen”.

Slachtoffers waarvan hun privégegevens nu op straat liggen worden de eerstkomende tijd ook niet geïnformeerd. De Jonge wilde eerst het strafrechtelijk onderzoek afwachten. Die minister blijft ook maar falen en dat zie je op zo’n beetje ieder terrein waar hij een vinger in de pap heeft. Is er überhaupt een succesje dat we aan hem kunnen toeschrijven? Het winnen van de lijsttrekkersverkiezing van het CDA misschien, toen wist hij héél goed hoe het IT-systeem werkte…

