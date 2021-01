Economie slopend kabinet overlegt in Catshuis over verlengen lockdown

Enkele kabinetsleden gaan vandaag met deskundigen overleggen over een mogelijke verlenging van de lockdown. Tal van sectoren hebben de afgelopen weken al aan de bel getrokken: een verlenging zou echt desastreus zijn. Hopelijk luistert het kabinet ook eens naar de sectoren in nood en wordt er maatwerk verricht.

Een verlenging van de lockdown lijkt helaas onvermijdelijk op dit moment. Het besmettingscijfer ligt nog veel te hoog en ook druk op de zorg is de laatste tijd niet af genomen. Waar ondernemers vooral voor vrezen is een verzwaring van de huidige lockdown.

Diverse brancheverenigingen hadden duidelijke afspraken gemaakt met de overheid. Nu krijgen zij afgelopen week vanuit de media ineens te horen dat ook zij mogelijk alsnog hun winkel moeten sluiten. Sommige winkels mochten openblijven om de druk op de supermarkten te verminderen, maar bij een verzwaring zouden deze winkels alsnog de deuren moeten sluiten. Met alle gevolgen van dien.

Naar alle verwachting weten we dinsdagavond waar we aan toe zijn, maar aangezien alles al wordt gelekt tegenwoordig zou het me niet verbazen als we morgen het slechte nieuws al ontvangen.

De donkere tijden zijn voor ondernemers voorlopig nog niet afgelopen. Een verlenging zit er dik in, wat ook voor de horecasector weer een flinke klap zal zijn. Hoe lang zullen zij dit nog kunnen volhouden?