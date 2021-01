EU keurt AstraZeneca-vaccin goed en raadt gebruik ook aan voor 65-plussers, ondanks gebrek aan data

Het Europees medicijnagentschap EMA heeft vandaag een positief advies gegeven over het ‘Oxfordvaccin’ van AstraZeneca. Opmerkelijk is dat de EMA dit vaccin ook goedkeurt voor gebruik bij 65-plussers, terwijl (vooral Duitse) media erop wijst dat de effectiviteit voor deze doelgroep totaal niet bewezen is.

De EU ligt nog steeds in de clinch met AstraZeneca om de productie en levering van het vaccin, maar heeft het middel vandaag dus wel alvast goedgekeurd. Hartstikke mooi natuurlijk, totdat je dit leest:

“Voor mensen van 55 jaar en ouder zijn nog niet genoeg resultaten beschikbaar om conclusies te trekken over de mate van effectiviteit van dit vaccin voor deze groep. Wel is er betrouwbare informatie dat het vaccin veilig is voor deze doelgroep. Gebaseerd op ervaringen met andere vaccins, waaruit blijkt dat deze leeftijdsgroep een goede immuunrespons heeft, is te verwachten dat het vaccin ook in deze groep bescherming biedt. Daarom kan het vaccin ook gebruikt worden voor ouderen. Meer informatie over de effectiviteit volgt in de lopende onderzoeken, waarin meer oudere deelnemers zitten.”

Dat komt dus neer op: ‘ach, het zal wel loslopen’. Het vaccin is, opmerkelijk genoeg, niet goedgekeurd voor kinderen. De reden is dat voor die doelgroep er “geen data beschikbaar over de werkzaamheid en veiligheid” is. Dán is het dus ineens wél een reden om het vaccin voor die doelgroep af te raden. Snapt u het nog?

De EMA kiest er dus voor om een positief advies te geven voor het gebruik van het vaccin voor ouderen, terwijl de data daarvoor ontbreekt én er aanwijzingen zijn dat de effectiviteit lang niet zo hoog is als gehoopt voor die doelgroep (8 procent). Als het vaccin inderdaad niet goed genoeg blijkt te werken dan gaan gooien we met z’n allen straks een hoop geld en vaccins weg aan een doelgroep die er misschien wel niets aan heeft. En als veel mensen uit die doelgroep dan toch komen te overlijden is het “Jammer dan!” en wordt de oorzaak natuurlijk ergens anders gezocht, zoals griep of ouderdom.

Ik wil best geloven dat AstraZeneca een fatsoenlijk vaccin heeft ontwikkeld, maar dan wel graag op basis van een advies, gesteund door degelijk wetenschappelijk onderzoek. Nu lijkt het EMA-advies meer door politieke druk te zijn ontstaan en dat hebben ze volledig aan zichzelf te wijten.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!