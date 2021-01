Experts niet blij met kabinetsval: ‘slechtst mogelijke timing’

Voor viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC komt de val van het kabinet op het ‘slechtst mogelijke moment’. Ook andere experts lijden aan dezelfde tunnelvisie en zeggen dat er juist nu ‘een kabinet van nationale eenheid nodig is’.

Zowel het kabinet als de Tweede Kamer benadrukken dat het coronabeleid niet verandert nu kabinet-Rutte III een demissionare status heeft. Maatregelen die eventueel genomen moeten worden, zullen nog steeds moeten worden uitgevoerd. Het zou toch van de zotte zijn als het complete ambtelijke apparaat er nu maar met de pet naar gaat gooien, alleen omdat het kabinet zijn verantwoordelijkheid heeft genomen voor de toeslagenaffaire?

En het bestrijden van het coronavirus is ook allang politiek geworden, dus daar hoeven we ook niet meer bang voor te zijn. De eensgezindheid die er in Den Haag op dat thema was, verdween binnen enkele maanden al weer als sneeuw voor de zon. Dat is waarschijnlijk ook één van de redenen waarom dit kabinet continu probeert overal draagvlak voor te vinden en keiharde maatregelen maar halfbakken uit weet te voeren. Anders waren de scholen en Schiphol toch allang gesloten?

De corona-experts zorgen wat dit betreft echt voor storm in een glas water. Mochten partijen het zich wel in hun hoofd halen om politiek proberen te gaan scoren op dit thema, dan worden ze daar snel genoeg op afgerekend. Dat kan alleen maar worden bestempeld als een plat soort populisme. En in het ergste geval gaat dat (extra) levens kosten, wat stemmers echt wel wat langer zullen gaan onthouden dan de missers die politici op andere thema’s maken. Dat soort stunts zijn voor geen enkele partij een goede lange termijn strategie. Ik denk dus dat we wat dat betreft niet zo bang hoeven te zijn.