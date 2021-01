Faalminister De Jonge blijft lekker zitten waar hij zit: ‘Fouten maken hoort erbij’

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vindt niet dat hij moet opstappen. Hij erkent dat er dingen mis gingen bij de vaccinatiestrategie, maar wil niet om die reden weg als minister. “Fouten maken hoort erbij”, zei hij tegen de Kamer.

De Jonge blijft de komende maanden nog lekker even zitten waar ‘ie zit. Het complete gestuntel rondom het vaccinatiebeleid wuift hij weg als een paar “fouten” en die moet je wat hem betreft gewoon kunnen maken.

Het probleem is alleen dat het hier echt niet om slechts een paar fouten gaat, en ook niet alleen om het vaccinatiebeleid. De hele coronacrisis is van begin tot eind één grote miskleun geweest. Het klopt dat De Jonge daar niet volledig voor verantwoordelijk kan worden gehouden. Maar het deel waar hij wél verantwoordelijk voor kan worden gehouden, is ook één grote ramp. Even uit de losse pols:

In rap tempo voldoende testcapaciteit regelen?

Niet gelukt. Het leger moest zelfs bijspringen. Na de eerste coronagolf de zorgcapaciteit opschalen, bijvoorbeeld door een oproep te doen aan oud-zorgpersoneel?

Nee joh, we hebben Duitsland! Dat coronadashboard?

Zonde van de tijd. De CoronaMelder-app?

Dat werd een duur geintje en helpt geen ene moer. ‘Gelukkig’ is hij binnenkort ook beschikbaar op oudere telefoons. Een fatsoenlijke spoedwet in elkaar flansen?

Eerst even kijken of dictatoriale macht ook een optie is! Alvast vaccinatie-medewerkers rekruteren, opleiden en inwerken?

Nee joh, komt vanzelf goed! Belscripts paraat hebben voor vaccins waarvan je al een half jaar wist dat ze eraan zaten te komen?

Pffft, straks heeft het RIVM niets meer te doen in december! Voldoende priklocaties organiseren en op een logische wijze verdelen over het land?

Nee joh, senioren uit de Achterhoek kachelen maar naar Apeldoorn! Luisteren naar zorgprofessionals die zeggen dat het ziekenhuispersoneel eerst moet worden gevaccineerd?

De verantwoordelijkheid die hij hiervoor zegt te nemen komt niet veel verder dan ‘oepsie!’. Het is toch schandalig…