FVD kraakt wanbeleid VVD: Nederlanders niet na 45 jaar met pensioen, maar wel peperdure klimaatakkoorden tekenen

Forum voor Democratie heeft forse kritiek op het wanbeleid van het kabinet Rutte III. Want, stelt de conservatief-liberale partij, de bakken met geld kostende massa-immigratie gaat stug door, er gaan miljarden euro’s naar de klimaatwaanzin, en het EU-herverdelingsfonds van 750 miljard euro vindt het kabinet ook prima, maar Nederlanders na 45 jaar werken met pensioen laten gaan is zogenaamd niet mogelijk. FVD vindt het niet kunnen.

FVD vat het beleid van de VVD heel helder als volgt samen:

De VVD is vóór open grenzen voor de massa-immigratie terwijl Nederlanders huisarrest hebben. De VVD is óók voor miljarden verslindende klimaatakkoorden die bar weinig doen om klimaatverandering daadwerkelijk te bestrijden. En, jawel, de VVD tekent ook braaf bij het kruisje als de EU een herverdelingsfonds wil opzetten van driekwart biljoen euro.

Maar Nederlanders die hopen dat ze na 45 jaar hard werken — en dus belasting betalen — eindelijk met pensioen kunnen komen bij de partij bedrogen uit. Dát kan namelijk dan weer niet. Voor linkse hobby’s waarvoor de gewone Nederlander de rekening mag betalen is er wel geld, maar als er dan een idee is om de búrger te helpen is het antwoord van de VVD: “Neen!”

Forum voor Democratie is héél anders dan de VVD. Ja. Want FVD is er vóór de Nederlander. De partij is tegen de massa-immigratie, tégen “peperdure klimaatakkoorden” die ook nog eens niets opleveren, en natuurlijk al helemaal tegen een herverdeling van de welvaart op Europese schaal.

Waar FVD dan vóór is? Nou, bijvoorbeeld voor het geven van AOW voor iedereen die 40 jaar lang zware arbeid heeft verricht.

Daar hoef je bij de VVD niet mee aan te komen. Sterker nog, als een ouderwetse liberaal die niet begrijpt dat de VVD niet meer zijn partij is zoiets oppert wordt hij met pek en veren de partij uitgejaagd.

Word lid van onze NIEUWE Facebook-groep en abonneer je (gratis en voor niets)op mijn Telegram-kanaal.