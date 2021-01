Geert Wilders en Fleur Agema delen onverantwoordelijke Rutte een keiharde rotschop uit: “De avondklok is overschat, DOE HET NIET!”

De vrijheidsstrijders van de Partij voor de Vrijheid (PVV) zijn op ramkoers met het demissionaire insulinekabinet van Rutte III. In een stellige verklaring zeggen Geert Wilders en ‘zorgmoeder’ Fleur Agema zich ernstige zorgen te maken over de totaal overbodige avondklok. “Een avondklok is een vergaande, vrijheidsbeperkende maatregel. Mensen worden door de overheid in hun huis opgesloten. Daar mag niemand lichtvaardig mee omgaan”, aldus de daadkrachtige oppositieleider Wilders.

Volgens Wilders en Agema stelden het onfortuinlijke trio Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel afgelopen woensdag bij de persconferentie en technische briefing over corona dat de invoering van een avondklok tot een reductie van het reproductiegetal met maar liefst 8 tot 13 procent zou leiden. Wilders en Agema: “Dat is al veel minder dan op hun inschatting dat de besmettelijkere Britse variant het reproductiegetal in ons land op korte termijn zou kunnen opstuwen van ongeveer 1,0 nu naar 1,3 dan.”

Wilders en Agema vervolgen:

“Dit zou betekenen dat elke honderd mensen die besmet zijn met corona, honderddertig anderen besmetten. Binnen de kortste keren zou dan een onhoudbare situatie kunnen ontstaan in onze ziekenhuizen. Een Code Zwart zou dan half mei al aan de orde kunnen zijn. Niemand wil natuurlijk dat coronapatiënten niet meer thuis kunnen worden opgehaald door een ambulance, omdat het ziekenhuis vol ligt. Iedere verantwoorde politicus wil een dergelijke ramp voorkomen. Voordat het plenaire debat die middag begon, was de stelling dat de avondklok het reproductiegetal met 8 tot 13 procent zou reduceren al via de media breed gecommuniceerd naar de huiskamers thuis. De innige verstrengeling tussen kabinet en coalitiefracties in de Kamer werd duidelijk in het keurig opdreunen van dezelfde debatlijntjes door de vertegenwoordigers van die coalitiefracties. Ze voegden er nog aan toe dat een avondklok ook de snelste weg naar meer vrijheid en het openen van de scholen zou zijn. Natuurlijk willen wij ook dat de scholen zo snel mogelijk weer open gaan, maar of een avondklok daarbij gaat helpen, dat is helemaal niet zeker.”

De PVV van Geert Wilders is weer helemaal on fire en richt zich samen met het Forum voor Democratie, de SGP en aspirant-partij Code Oranje tegen jarenlange onderdrukking van het kabinet Rutte III, wat met het inluiden van een avondklok tot een dieptepunt in de Nederlandse politieke geschiedenis is vervallen.

Op de PVV na stelde namelijk niemand de vraag of een avondklok bovenop de harde lockdown nog wel een dergelijk groot reducerend effect op het reproductiegetal kán hebben. Dat is echter een zeer relevante vraag. Zoals Van Dissel tijdens de briefing zei, is het effect van een avondklok anders in een situatie dat de horeca gesloten is, dan wanneer deze open is. Op dit moment hebben we in Nederland al een harde lockdown, met alle nare gevolgen van dien.

Wilders en Agema: “De horeca, scholen en een groot deel van de winkels zijn al lange tijd gesloten. Net als sportscholen, zwembaden, bouwmarkten en de culturele sector. Van een avondklok valt daarbovenop daarom veel minder te verwachten. Daarom gaat de vergelijking met Frankrijk ook niet op omdat de scholen en winkels daar wél open zijn, en het effect van een avondklok daar dus hoger zal zijn.”

Om het er nog maar even in te wrijven: Hierbij een opsomming van de ENIGE PARTIJEN DIE TEGEN EEN AVONDKLOK en LOCKDOWN ZIJN:

PVV, FVD, SGP en Code Oranje zijn tegenstanders van een avondklok en van de lockdown. Mochten de verkiezingen in maart dit jaar überhaupt nog doorgaan, dan weet u in ieder geval welke partijen dus niet langer verder willen hangen aan de natte waslijn van Rutte III.