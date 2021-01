Geert Wilders maakt vaccinfaalfestijn van Hugo de Jonge met grond gelijk: ‘Nederland is de dorpsgek van Europa!’

De Tweede Kamer is nog maar net ontwaakt uit zijn kerstreces en de oppositie lanceert direct een haast onophoudelijke stortvloed aan kritiek richting faalminister Hugo de Jonge en zijn krakkemikkige vaccinatiebeleid. Geert Wilders (PVV) noemt de positie van de minister zelfs ‘onhoudbaar’.

PVV-leider Geert Wilders oordeelt niet mals over de eindeloze stroom aan miskleunen die coronaminister Hugo de Jonge de afgelopen maanden op zijn conto kon bijschrijven: “Hij heeft chaos en ontelbare fouten veroorzaakt. Er liggen nu zelfs duizenden vaccins al bijna twee weken te verstoffen in Oss en het aantal besmettingen loopt alleen maar verder op.” De oppositieleider vindt het ministerschap van De Jonge daarom verder “onhoudbaar” en stelt dat de CDA’er van Nederland de “dorpsgek van Europa heeft gemaakt.

Ook elders in de Kamer klinkt felle kritiek. PvdA-leider Asscher kan het maar moeilijk verkroppen dat Nederland veel later begint met vaccineren en zegt: “Dit is niet symbolisch, dit is levensreddend vaccineren,” terwijl hij bezwaar maakt tegen wat hij de ‘weekje later maakt niks uit-houding’ noemt. Daarbij kreeg hij bijval van de SP en GroenLinks. Opvallend is dat ook vanuit de coalitie felle kritiek wordt geuit richting De Jonge. Hij zou ‘het boetekleed aan moeten trekken,’ is de aldaar levende suggestie.

Op dit punt hebben de genoemde partijen ook volkomen gelijk, want het vaccinatiebeleid lijkt echt helemaal nergens op. Het is nu al twee keer gewijzigd en steeds meer belangengroepen doen nu een oproep om het beleid wéér over een andere boeg te gooien. Ik noem de politie, de boa’s en de leraren. En doordat het al twee keer gewijzigd is, maakt dat het de boel er ook totaal niet overzichtelijker op.

Dat is dan ook de reden dat De Jonge vandaag nog een brief naar de Kamer stuurt om het vaccinatiebeleid “helder uit de doeken te doen”, zoals De Telegraaf het beschrijft. Iedereen is heel benieuwd of dat ook daadwerkelijk zo “helder” zou zijn, want we kennen De Jonge inmiddels wel een beetje.

Het is toch ronduit beschamend dat een minister, vlak voor het beleid echt in werking treedt, nog aan de Kamer uit moet leggen hoe het precies moet gaan verlopen? Wat een dramatische gang van zaken. En dan te bedenken dat we tenminste nog twee weken lockdown, maanden aan pandemie en een jaar aan vaccinaties voor de boeg hebben. En dat allemaal onder Hugo de Jonges ‘bezielende’ leiding. U weet wel: de man die ons land compleet voor joker zet in heel Europa, en ver daarbuiten.