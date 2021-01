Gentleman Thierry Baudet blijft chique en laat zich niet onderwerpen aan de hetze van linkse haatjournalist Twan Huys

Diep respect voor FVD-leider Thierry Baudet. Hij schoof gewoon aan tafel bij de meest slechte talkshow van Nederland, Buitenhof. En ondanks dat de mislukte talkshowhost Twan Huys in elke zin probeerde om Baudet onderuit te halen, bleef de lijsttrekker van Forum voor Democratie fier overeind staan.

Ja, het ging over cijfertjes die Twan Huys als een ongekende mishost afvuurde op Baudet. Laatstgenoemde wist zich stevig te verdedigen en wist vanwege zijn heerschap Huys niet op het punt te krijgen waar deze mislukte RTL en NOS ‘journalist’ op uit was.

Baudet wist natuurlijk al van te voren dat hij andere vragen zou krijgen dan wanneer een Sigrid Kaag of Jesse Klaver zouden aanschuiven. Daarom heeft Baudet juist winst gesleept uit zijn optreden bij Buitenhof. Baudet bleef rustig en beleefd. Huys had waarschijnlijk gehoopt op extreme uitspraken of een dooddoener van Baudet, maar dat gebeurde niet om Baudet zichzelf niet liet kennen en zich gedroeg als een ware gentleman. Daar kan de publieke omroep (minus ON!) nog iets van leren.

De berichten op social media liegen dan ook niet over subsidie-slurper Twan Huys:

Dit belooft nog wat als Rutte bij #buitenhof zit. Hard aanpakken op feiten, dat kost de @VVD twintig zetels. — Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) January 31, 2021

mijn sympathie voor Baudet neem exponentieel toe, nu Twan, Holleder is mijn vriend – Huys Baudet probeert te pakken op een rekensommetje — peterverhaar (@peterverhaar) January 31, 2021

Twan Huys is sterk bevooroordeeld, hij laat #Baudet niet uitpraten, hij zegt dat Baudet’s cijfers niet kloppen, terwijl die van Huys zelf ook niet kloppen, dit heeft niets met een objectief interview te maken.

Huys is er enkel op uit om Baudet belachelijk te maken.#Buitenhof — Michel 🇳🇱🇮🇱 (@Michel1401) January 31, 2021

Kortom: Buitenhof was -als vanouds- weer een zondagochtendprogramma om kotsmisselijk van te worden. Maar alle respect voor Baudet die -in tegenstelling tot Twan Huys- uitermate netjes en welbegaafd bleef.