Geschifte D66’er Kees Verhoeven eist censuur na Capitol Hill-bestorming: ‘Niet waar meningsuiting voor bedoeld is!’

Dat D66 de meest antidemocratische partij van Nederland is wisten we al. Maar toch aardig van Kamerlid Kees Verhoeven dat hij dat weer even bevestigt. Publiekelijk. Op Twitter.

Zoals wij eerder vandaag berichtten was het walgelijk om te zien wat er vannacht gebeurde in Washington D.C. met fanatieke Trump-hooligans die Capitol Hill bezetten. Niet best. Maar bijna net zo triest is wat uitgesproken anti-Trumpiaanse antidemocraten vervolgens doen: ze gebruiken de rel om te pleiten voor meer, meer, meer censuur.

Kijk maar naar D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Dit is wat hij vanmorgen op Twitter gooide, in reactie op de onrust in Amerika:

Het ongefilterd doorgeven van grootschalige en ophitsende leugens heeft zeer nadelige invloed op de situatie in een samenleving. https://t.co/wZ1emCx6Df — Kees Verhoeven (@KeesVee) January 7, 2021

“Het ongefilterd doorgeven van grootschalige en ophitsende leugens heeft zeer nadelige invloed op de situatie in een samenleving,” aldus Verhoeven. Hij verzette zich dus niet tegen het gepleegde geweld en de plunderingen. Nee, hij gaat zover om het uiten van een mening te willen censureren. En dat niet eenmaal, maar systematisch.

Ik reageerde daarop door te stellen dat dit typerend is voor D66: voor de antidemocraten van die partij is de bestorming van Capitol Hill een fantastisch excuus om te pleiten voor censuur. Zoals ik zelf schreef:

Ach. Ja. De vrijheid van meningsuiting moet maar even aan banden worden gelegd, he Kees? Omdat ze in D.C. Capitol Hill tijdelijk bezetten. Dit is D66: alles gebruiken om te censureren, waarbij "grootschalige en ophitsende leugens" 1984 Newspeak is voor 'onwelgevallige meningen' https://t.co/DLWSXLWpDq — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) January 7, 2021

Dat vond Verhoeven niet leuk: “Het stelselmatig ontkennen van een (afgetekende, eerlijk tot stand gekomen en door onafhankelijke instanties en vele rechters bevestigde) verkiezingsuitslag is geen ‘onwelgevallige mening’ en is ook niet waar de vrijheid van meningsuiting voor is bedoeld,” reageerde hij woest.

Maar wacht eens even. Dat is natuurlijk wel degelijk waar de vrijheid van meningsuiting mede voor bedoeld is. Dit recht beschermt het hebben van onwelgevallige, vervelende, schokkende, belachelijke, en zelfs gestoorde meningen. En of je het nou eens bent met Trump dat de verkiezing gestolen is, het is en blijft een méning. Daarom kun je het er ook mee eens of oneens zijn.

Daar is de vrijheid van meningsuiting wel voor bedoeld. Da's één. Twee is: ik had het niet over dat als "onwelgevallige mening," maar over dat types als jij andere welgevallige meningen op grond van dit soort argumenten zouden willen verbieden. Lekker censuren https://t.co/QoOC0jEwWV — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) January 7, 2021

Zoals ik in een andere tweet uitleg is het best makkelijk te begrijpen waarvoor de meningsvrijheid wel en niet bedoeld is. Het is wél bedoeld voor… het delen van meningen zoals ‘de verkiezingen zijn gestolen.’ Maar het is niet bedoeld voor het bezetten van Capitol Hill en de boel daar te plunderen. Het eerste is een méning, het tweede is het plegen van een strafbaar feit door middel van geweld.

Eén van de redenen dat ik vanochtend zo fel reageerde op de vandalen die vannacht huishielden in Washington was precies dat ik aan mijn water voelde dat antidemocratische linkse foppolitici de gelegenheid zouden gebruiken om voor systematische censuur te pleiten. En ja hoor! Het was een nachtje wachten, maar daar kwam D66 al blij aanhuppelen in de persoon van Kees Verhoeven. Zij zien hun kans schoon, en de techgiganten kennende gaan die hier lekker in mee. Reken maar op nieuwe grote censuurrondes op Facebook, Instagram en Twitter.

We leven in zorgwekkende tijden. Aan de ene kant heb je gekken als de Trump-hooligans die zich vreselijk misdragen, en aan de andere kant heb je antidemocraten die dat wangedrag aan willen grijpen om censuur te plegen. Het wordt nog een hele klus om hier sámen en op een goede manier uit te komen.