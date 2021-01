GGD blazen (te) hoog van de toren: ‘we willen komend jaar naar miljoen vaccinaties per week’

De GGD’en willen komend jaar ruim een miljoen vaccinaties per week gaan zetten. Daarmee lijken ze vooral de bereidheid en de mogelijkheid daarvoor aan te willen geven, want zoveel vaccins krijgt Nederland de komende tijd nog helemaal niet. We worden dus een beetje blij gemaakt met een dooie mus!

Hartstikke leuk dat de GGD’s dit willen en er kennelijk op termijn de capaciteit voor zullen hebben, maar het maakt voor de komende maanden echt geen enkel verschil. Om het een beetje in perspectief te plaatsen: de eerste dag werden er veertig vaccinaties gezet en de tweede dag tachtig. Op dit moment zijn bijna alle 408.000 tijdslots voor een vaccinatie-afspraak volgeboekt maar er kunnen relatief gezien slechts mondjesmaats mensen worden gevaccineerd, want we hebben er nou eenmaal niet zoveel. Lees maar:

“Tot 15 januari dienen de zes GGD’en die als eerste starten, de 12.500 vaccins toe die voor de pilotfase beschikbaar zijn. Vanaf 15 januari worden de vaccins die de komende weken binnen komen, in twee keer drie weken aan zorgmedewerkers in de langdurige zorg gegeven. Elke week komt een partij vaccins binnen en zo hebben we voldoende om 200.000 zorgprofessionals in de verpleeg- en zorginstellingen 2 keer te vaccineren.”

Het lijkt er eerder op dat de GGD’s met dit bericht voor het karretje van Hugo de Jonge worden gespannen om critici van het vaccinatiebeleid de wind uit de zeilen te halen. Ineens lijkt alles namelijk ontzettend goed geregeld en is het wachten alleen maar op voldoende vaccins en goedkeuring vanuit de EMA, waar De Jonge ‘natuurlijk’ niets aan kan doen.

Vlak voor dit bericht van de GGD naar buiten kwam moest het optimistische sentiment over het vaccinatiebeleid namelijk nog worden getemperd. Als er niet op tijd genoeg vaccins zouden arriveren kon het wel eens 2022 worden voor Nederland compleet is ingeënt. En Nederland heeft een extra lading Moderna-vaccins afgeslagen omdat die pas eind 2021 konden worden geleverd.

Hartstikke leuk dus dat de GGD’en straks een miljoen vaccinaties per week kunnen uitvoeren. Maar in de praktijk zullen we daar niet veel van gaan merken denk ik.