Vaccinatiechaos De Jonge bijna compleet: Nederland mogelijk pas volgend jaar volledig gevaccineerd

Prutsminister Hugo de Jonge bereidt Nederland alvast voor op het volgende ‘foutje’ waar hij veel van zou kunnen leren. Het is volgens de minister namelijk goed mogelijk dat niet iedere volwassene in september gevaccineerd zal zijn. Het is zelfs goed mogelijk dat we pas in 2022 dit hele land hebben gevaccineerd!

De Jonge gaf zelf aan dat in september van dit jaar iedere volwassene een vaccin zou hebben gekregen. Nu blijkt dat het meest optimistische scenario te zijn, want als er ook maar iets fout gaat met de leveringen of de goedkeuringen, dan loopt het hele vaccinatiebeleid flinke vertragingen op. Zó flink zelfs dat, met een beetje pech, we in 2022 pas de laatste prik zetten.

Je zou toch denken dat hij inmiddels wel heeft geleerd om niet te strak te plannen of te optimistisch te zijn als het over een pandemie gaat, waarbij haast geen enkele factor met zekerheid valt te voorspellen. Waarom dan toch mikken op september, terwijl iedereen er best begrip voor op had kunnen brengen als de planning wat ruimer was geweest (en het dus alleen maar mee had kunnen vallen)?

“Zekerheid kan De Jonge naar eigen zeggen simpelweg niet bieden: “Wij hebben te maken met informatie die dagelijks wisselt.” Waarom heeft hij dan toch een planning gemaakt? “We willen iets van houvast creëren in al die onduidelijkheid over welke groep in welke volgorde. Zo moet het schema gelezen worden.””

Op deze manier geeft hij de mensen alleen maar hoop die eindigt in frustratie. Frustratie die hij tegen die tijd ook nog zal proberen af te wenden op de farmaceuten, waardoor het gevoel van onmacht bij de mensen alleen maar toe zal nemen. Maar ach, gelukkig leert hij van z’n fouten! Wat een incompetente dweil is het toch ook.