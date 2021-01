GroenLinks-leden boos: stalinistische democratiehater Jesse Klaver negeert met 96% gesteunde basisinkomen-motie

De communistische wortels bij GroenLinks zijn nog volop aanwezig, zo blijkt wel uit het gedrag van de GroenLinks-partijtop. Een motie over het basisinkomen, die op het partijcongres van vorig jaar door 96 procent van de leden is aangenomen, is compleet genegeerd. De partijtop heeft doodleuk voor een alternatief gekozen waar niemand op zit te wachten.

Het partijbestuur en de verkiezingsprogrammacommissie van GroenLinks blijken totale maling te hebben aan de wensen van hun partijleden. Het gedrag van de partijtop en de boodschap die ze hun partijleden meegeven, kun je eigenlijk in twee zinnen samenvatten: ‘Hartstikke leuk, dat idee voor een basisinkomen, maar wij als partijbestuur hebben een beter idee. En nu je mond houden.’ Ook al steun je het met 96%, wij voeren onze drammerige zin toch gewoon lekker door.

Het lijkt er dus op dat het populisme van Jesse Klaver ook bij de rest van de GroenLinks-top aanwezig is. Ze hebben namelijk het hele idee van het basisinkomen, zoals die voorafgaand aan de motie werd uitgelegd, compleet veranderd en alleen het labeltje ‘basisinkomen’ gehouden.

Vervolgens hebben ze díé variant door laten rekenen bij het CPB. Dat instituut toont ook nog eens aan dat dit nieuwe idee totaal niet werkt en juist slechter is, omdat de laagste inkomens erop achteruitgaan. En wat doen ze bij GroenLinks? Juist, dát idee als speerpunt maken van hun partij.

GroenLinks, zeker onder Jesse Klaver, lijkt dus steeds meer de kant op te willen gaan van D66: een beetje doen alsof je er ook voor de minder bedeelden bent (want “links en sociaal”) maar ondertussen gewoon de rijke middenklasse willen bedienen met belastinggeld van “de gemeenschap” (de bredere onderklasse dus). En je eigen leden? Die kunnen moties indienen wat ze willen, maar ze worden lekker genegeerd.

De autoritaire, communistische CPN-wortels van de partij komen weer bovendrijven. Maar goed: daar hoeven we niet verbaasd over te zijn. Leer ons die stalinist van een Jesse Klaver eens kennen.