HAHA! VPRO in statement over Kaag-PR: Wij zijn ‘geen verlengstuk van de politiek’

Ach wat lief! Bij de VPRO doen ze nog altijd net alsof ze volstrekt objectief en neutraal zijn. Zo leuk om te zien he, zeker nu niemand ze nog gelooft.

De VPRO heeft een statement vrijgegeven over de documentaire over Sigrid Kaag, die zondag 3 januari wordt uitgezonden. Iedereen — vriend en vijand — weet dat deze “documentaire” niets meer of minder dan een propagandafilm is voor de D66-lijsttrekker. Het media- en het partijkartel willen er immers ten koste van alles voor zorgen dat mevrouw de ‘Democraat’ (HAHAHAHAHA) een gooi kan doen naar het premierschap. Zij vinden het namelijk “tijd” voor de eerste vrouwelijke premier ooit. Wie dat dan specifiek moet worden is ze om het even, als de dame (HAHAHAHA) in kwestie maar links, anti-democratisch, eurofiel, pro-massa-immigratie, en pro-corona-angst is. Kaag voldoet aan al deze voorwaarde en is dus De Uitverkorene.

Maar — probeer je lachen in te houden! — in het statement beweert de VPRO dat dit allemaal echt niet zo is. Nee, het is helemaal geen pro-Kaag propaganda. Echt niet! “Journalisten werkzaam voor de VPRO zijn geen verlengstuk van de politiek, maar nemen waar en doen daar op hun eigen wijze verslag van,” aldus de omroep zelf. “Kritisch en met open vizier, want het eindoordeel is uiteindelijk altijd aan de kijker.”

HAHAHAHAHA. Laat met niet lachen zeg. Ook klaagt de VPRO dat “Tweede Kamerleden en zogeheten opiniemakers vooraf” de documentaire veroordelen. Dat mag natuurlijk niet van de VPRO. Geen wonder dat ze Kaag zo gepassioneerd steunen. Als zij en haar partij het voor het zeggen krijgen worden die “zogeheten opiniemakers” immers direct gecensureerd. Dat zal bij de publieke omroep meer dan reden voor een feestje zijn.

Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik pro-FVD ben. Ik geloof in de politieke visie van Thierry Baudet en in de partij die hij daarvoor opgezet heeft (andere mensen hier bij DDS steunen weer andere partijen). Maar: a) ik ben geen publieke omroep en b) ik ben daar altijd eerlijk over. Ik pretendeer niet “objectief en neutraal” te zijn. Nee, ik heb een mening en kom ervoor uit. Ik ben wel altijd eerlijk… maar objectief? Zeker niet! En nee, dat hoort geen probleem te zijn. De idee dat kranten, radio, kortom de media ‘objectief en neutraal’ horen te zijn is een relatief nieuwe opvatting. Daar zijn linkse (jawel, echt waar. Linkse!) mensen in de 20e eeuw meegekomen. Daarvoor waren álle kranten en dergelijke open en eerlijk over hun opvattingen. Ze waren subjectief en bevooroordeeld, maar waren daar eerlijk en transparant over. Lezers wísten dat dus en hielden daar rekening mee. We moeten terug naar die tijd, en ja, dat geldt ook voor de publieke omroep. Helaas zullen ze dat niet vrijwillig doen, dus dan moeten we ze maar dwingen om eerlijkheid te betrachten over hun voor- en afkeuren.

VPRO, jullie zijn een linkse, pro-D66, eurofiele, pro-Sigrid Kaag, pro-massa-immigratie, anti-vrijhandel, en anti-Nederlandse omroep. Houd op met pretenderen dat jullie “objectief en neutraal” zijn. Dat zijn jullie overduidelijk niet, zelfs een blinde kip ziet dat. Own it.