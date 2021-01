Harteloze hooizak Hugo de Jonge laat in Covid verzuipend ziekenhuis barsten: ‘Geen prioriteit voor hulp Defensie!’

De voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei is woedend. Het ziekenhuis in Ede krijgt geen hulp van Defensie in de strijd tegen corona, omdat het te onbelangrijk zou zijn. Het door Hugo de Jonge geleide ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft namelijk besloten dat ziekenhuizen geen ondersteuning krijgen, die hebben immers “geen prioriteit…”

Het is echt ronduit beschamend hoe er in Nederland met de coronacrisis wordt omgegaan. Eind december trokken de veiligheidsregio’s Groningen en Twente al aan de bel omdat ze de aanhoudende toestroom van coronapatiënten niet meer aankonden. Ze riepen om hulp van Defensie en die ontvingen ze liever nog vandaag dan morgen. Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland sloot zich ook snel aan bij die oproep, en er dreigden nog meer regio’s te volgen, waaronder nu dus Gelderland-Midden (Ede).

Het verzoek werd voor de eerstgenoemde regio’s ingewilligd, vrij snel ook, maar het ziekenhuis in Ede heeft dus gewoon dikke vette pech. Niet omdat Defensie al het personeel al heeft toegezegd aan andere veiligheidsregio’s, maar puur omdat ziekenhuizen “geen prioriteit” hebben aldus Hugo de Jonge’s ministerie. Groningen en Twente riepen namelijk hulp in voor verzorgingstehuizen, en dát kan dan weer wel:

“Gisteravond was ik boos, nu ben ik gewoon kwaad. We hadden onze hoop gevestigd op ondersteuning van Defensie, nu ons ziekteverzuim onder medewerkers alleen maar stijgt en de toestroom van patiënten tegelijkertijd alleen maar groeit. Maar we zijn net gebeld door Defensie, ziekenhuizen krijgen geen ondersteuning, zo is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten”, schrijft Mirjam van ’t Veld.

Het komt er in feite dus op neer dat het ziekenhuis in Ede straks mogelijk echt keiharde keuzes moet gaan maken over leven en dood, puur vanwege een bureaucratisch opgesteld prioriteitenlijstje door de voormalige CDA-lijsttrekker en z’n kornuiten. Eentje waar verzorgingshuizen dus hoger op de lijst staan dan ziekenhuizen. Hoe verzin je het…?

Wel tijd hebben voor nietszeggende nieuwjaarswensen vol clichés en platitudes, maar ziekenhuizen die het water tot aan de lippen staat gewoon lekker laten verdrinken. Hugo de Jonge begint 2021 zoals hij ook 2020 eindigde: totaal gevoelloos en incompetent.