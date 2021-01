Hèhè! Chinese Communisten laten WHO ein-de-lijk Wuhan-zeevruchtenmarkt onderzoeken… totaal niet verdacht, ofzo!

Hèhè, de Chinese overheid geeft dan eindelijk groen licht aan een onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de oorsprong van het coronavirus na te trekken. Daarin worden ze begeleid door Chinese wetenschappers, want de WHO-delegatie moet natuurlijk wél de juiste en door de CCP goedgekeurde conclusies trekken.

Vanaf het begin van de corona-uitbraak kon iedereen al merken dat er iets niet helemaal in de haak was met de wijze waarop de Chinese overheid reageerde. Ik heb het dan niet over hoe zij zelfs het virus in probeerden te dammen, maar over de informatievoorziening naar de rest van de wereld toe. De WHO kreeg te horen dat het virus wel meeviel en dat er maar weinig was om ons zorgen over te maken, terwijl Wuhan op slot ging en vlak daarna de hele provincie Hubei werd afgesloten.

Over de oorzaak van de uitbraak was nog maar weinig bekend, behalve dan dat het in Wuhan moest zijn begonnen. De Huanan-zeevruchtenmarkt zou de ground zero zijn.

Iedere poging om die veronderstelde oorzaak te onderzoeken werd maandenlang gedwarsboomd. De WHO mocht er niet komen. De Australische regering werd door de Chinese overheid voor van alles uitgemaakt toen zij een oproep deden tot onafhankelijk onderzoek. De Chinezen zelf durfden zelfs te beweren dat het virus op meerdere locaties tegelijk was uitgebroken. En nu de vaccins in omloop zijn en er hopelijk snel een einde aan de pandemie lijkt te komen, dán kan er ineens wel worden onderzocht. Of nou ja, alleen de zeevruchtenmarkt mag worden onderzocht en uitsluitend onder begeleiding.

En nu gaat het dan tóch gebeuren: een door de WHO geleide groep wetenschappers tuigt naar Huanan om de zeevruchtenmarkt te onderzoeken. Zo’n anderhalf jaar nadat deze markt de kickstart van de pandemie zou hebben gegeven.

Zeg nou zelf, hier klopt toch geen snars van? Wat gaan die onderzoekers daar nú nog vinden? Wie het weet, mag het zeggen.