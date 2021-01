Helft van de scholen wil niet open vanwege angst voor Britse variant coronavirus

Uit onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders blijkt dat het plan voor het heropenen van de scholen op 18 januari op losse schroeven staat. Een héle krappe meerderheid van slechts 51 procent is nog steeds voor, maar op bijna 90 procent van de scholen hebben leraren grote zorgen over de nieuwe (‘Britse’) virusvariant.

De nieuwe variant, B.1.1.7. of VUI-202012/01 genaamd, blijkt inderdaad veel besmettelijker te zijn dan de oorspronkelijke variant, maar niet dodelijker. Wel lijkt het ook makkelijker door kinderen te kunnen worden verspreid, dus logisch dat leraren en schoolleiders zich ernstige zorgen maken over het heropenen van de scholen. Eerlijk gezegd verbaast het me dat er überhaupt nog een meerderheid vóór is.

Aangezien de besmettingscijfers nog steeds ontzettend hoog zijn en er daardoor ook een verlenging van de lockdown aan zit te komen, lijkt het mij niet meer dan logisch om ook de scholen langer dicht te houden. Als die variant van het virus zich inderdaad makkelijk via kinderen kan verspreiden, dan heeft het geen enkele zin om de scholen open te houden terwijl de lockdown wordt verlengd. Daarmee drijf je het aantal besmettingen alleen maar verder op, want die kinderen nemen dat virus natuurlijk mee naar huis.

Het kabinet moet het risico niet eens wíllen nemen. De besmettingscijfers gaan de komende weken echt niet zo steil omlaag dat we misschien niet in een verlengde lockdown terechtkomen, dus kunnen ze net zo goed direct hard doorpakken. Rutte moet die verlenging eigenlijk deze week nog aankondigen en ook de scholen gewoon langer dichthouden. Hartstikke zuur voor iedereen, maar met een beetje geluk raken de ziekenhuizen dan niet nóg meer overspoeld. Mocht het toch allemaal meevallen dan kan hij het opheffen van de lockdown altijd nog naar voren halen. Dat heb ik liever dan weer twee weken alles ‘even aankijken’ en te wachten op allerlei adviezen.