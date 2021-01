Het loopt tóch uit de hand in Amsterdam: “Femke Halsema grijpt in, de ME moet ingrijpen: Tientallen arrestaties”

We dachten even dat de rust was wedergekeerd in Nederland. Niets is minder waar: In de grachtengordel van Femke Halsema moest de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen om opstandige activisten aan te houden. Tot nu toe zijn er 30 arrestaties verricht.

De mobiele eenheid (ME) van de politie heeft zondagmiddag in moeten grijpen bij een ‘verboden demonstratie’ tegen de coronaregels rondom het Museumplein in Amsterdam. Het ingrijpen van de mobiele eenheid gebeurde kort na een order van Femke Halsema. Blijkbaar weet ze opeens wel hoe ze escalaties moet handhaven.

Dat gebeurde kort nadat de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en justitie) een noodbevel had afgegeven. Eerder op de middag hield de politie zeker dertig personen aan wegens risico op verstoring van de openbare orde.

Er waren ongeveer 600 mensen aanwezig op het Museumplein, mensen houden te weinig afstand. De politie heeft gedoseerd en gefaseerd opgetreden. Bij het verbaliseren werd met voorwerpen naar de politie gegooid. De driehoek heeft daarop om 16 uur een noodbevel afgekondigd. 1/2 — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) January 31, 2021

Dat betekent dat niemand zich meer op het Museumplein en omliggend gebied mag begeven. De politie geeft nu met versterkt geluid iedereen de opdracht om het Museumplein en omgeving direct te verlaten. Ga naar huis en houd daarbij 1,5m afstand. 2/2 — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) January 31, 2021