Hoe dan? GGD blundert weer: vrouw wordt gevaccineerd in plaats van getest

Een vrouw uit Lansingerland werd opgeroepen om zich te laten testen maar werd per ongeluk gevaccineerd. Stiekem is ze natuurlijk een grote bofkont, want nu hoeft ze niet eindeloos te wachten totdat De Jonge met een goed lopend vaccinatiebeleid komt. Wel is het weer de zoveelste fout van de GGD.

De fout kon ontstaan omdat het personeel van de GGD-locatie Rotterdam Airport niet goed aan het opletten was. Ze hadden de gegevens van de vrouw niet goed gecontroleerd. Ook had de vrouw in kwestie zelf de oproepbrief niet goed gelezen. Ze dacht namelijk dat zij zich moest laten vaccineren in plaats van testen, waardoor ze prikstraat inreed in plaats van de teststraat.

In feite ging het overal mis waar het maar mis kon gaan. De gegevens werden meerdere keer niet goed gecheckt en de vrouw werd dus gevaccineerd in plaats van getest. De GGD zegt er het volgende over:

“Als de registratie zorgvuldiger was verlopen, had de vaccinatie niet kunnen plaatsvinden. Het laat zien hoe belangrijk het is dat alle stappen zorgvuldig genomen moeten worden. We hebben maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.”

Het lijkt me nogal een understatement dat alle stappen goed moeten worden doorlopen. Toch is bijzonder knap dat er van beide kanten flinke blunders zijn gemaakt. De dame in kwestie heeft flinke mazzel: binnenkort mag ze ook haar tweede prik halen. De rest van Nederland zit geduldig te wachten: maar met het gestuntel van De Jonge en de chaos bij AstraZeneca kan het nog wel eens lang duren.

