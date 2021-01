Hoogleraar baalt van rampzalig ‘jojobeleid’ kabinet: ‘Lockdowns maken dingen stuk die we mogelijk niet kunnen repareren!’

Hoogleraar economie Bas Jacobs keek vol verbazing naar de aangekondige verlening van de lockdown. De effecten hiervan verwaarloosbaar en ondertussen wordt de economie en de samenleving in een wurggreep gehouden die desastreus zal zijn.

De econoom pleit voor een nieuwe aanpak want het instrument van de lockdown is ‘bot geworden’. Al negen maanden doen we hetzelfde in Nederland en het werkt vrij slecht. Dit “jojobeleid” is rampzalig voor de economie en heeft ook verregaande gevolgen op onze samenleving.

,,De huidige harde maatregelen zijn economisch extreem schadelijk. Lockdowns maken dingen stuk waarvan we niet weten of die te repareren zijn. Er komen meer bedrijven in de problemen, er raken meer mensen werkloos, zelfstandigen krijgen nog minder opdrachten, leerlingen en studenten lopen verdere onderwijsachterstanden op en de sociale en psychische druk in de samenleving groeit. Je mag hopen dat zulke gevolgen invloed hebben op de besluiten die het kabinet neemt.”

Jacobs pleit voor een beleid dat veel meer in balans is. Het huidige beleid is te voorspelbaar en tegelijkertijd desastreus voor de economie. Wanneer het goed gaat in de zorg worden de maatregelen versoepeld, gaat het slechter dan worden de maatregelen strikter.

Op deze manier beleid maken is een ramp voor de economie. Volgens Jacobs lijkt het wel alsof de overheid nauwelijks kijkt naar de economische gevolgen van haar beleid.

,,Als het beheersen van problemen in de zorg de enige maatstaf is – zoals tot nu toe het geval lijkt – dan hebben al die andere zaken nul gewicht. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Volgens Jacobs is het noodzakelijk om zo snel mogelijk de samenleving, met goede maatregelen, te openen. Bescherm de ouderen, werk met sneltesten zodat bedrijven weer open kunnen en zorg dat de economie maximale impulsen krijgt.

,,Dan kunnen we de samenleving veel sneller herstarten, met beperkte risico’s voor de volksgezondheid. Het kabinet differentieert terecht wel het beleid voor de toediening van vaccins: zorg­medewerkers en verpleeghuisbewoners eerst. Maar als het om de economie gaat, lijkt differentiatie uit den boze.”