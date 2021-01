Hoppa! Gedupeerden doen aangifte tegen toeslagenbeulen Asscher, Wiebes en Hoekstra: ‘Normen geschonden!’

Gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben zojuist via advocaat Vasco Groeneveld aangifte gedaan tegen vijf (oud) bewindslieden. Volgens Groeneveld hebben zij zich schuldig gemaakt aan een ambtsbedrijf en nalatigheid.

Slachtoffers van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen de huidige ministers Van Ark, Hoekstra en Wiebes en de voormalig staatssecretaris Snel en nu PvdA-leider Asscher. Het viertal heeft hun handen vuil gemaakt aan nalatigheid en ambtsmisdrijven, meent hun advocaat Vasco Groeneveld.

Asscher ligt al een tijdje onder vuur binnen zijn eigen partij maar bleef doodleuk partijleider. Nu loopt er dus ook een aangifte tegen hem.

Volgens de advocaat Groeneveld zijn een aantal beginselen geschonden. Zo zou er geen sprake zijn geweest van “behoorlijk bestuur”. Het kabinet had haar zaakjes niet op orde en heeft niet op tijd ingegrepen ‒ dit terwijl de informatie al lang bekend was.

Eerder maakte het OM al bekend geen strafrechtelijk onderzoek te doen naar de verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren. Het is dus nog onzeker hoeveel impact de aangifte gaat hebben. Ook Groeneveld erkent dat het moeilijk in te schatten valt of de procedure een kans maakt, omdat er geen succesvolle precedenten bekend zijn.

De gedupeerde ouders willen met de aangifte duidelijk maken wat de regel zou moeten zijn in Nederland:

“Die norm is dusdanig geschonden, dat er met een strafrechtelijke bril naar gekeken moet worden.”

De afgelopen weken was Asscher tal van keren te zien bij de Nederlandse talkshows waar hij meermaals zijn excuses aanbood. Maar voor de ouders is excuses voorlopig niet genoeg. Er moet een voorbeeld worden gesteld. En ja, ook de professionele PvdA-wegkijker Asscher moet hier aan geloven.