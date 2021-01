Trammelant bij de PvdA: leden dienen motie van wantrouwen in tegen toeslagenaffaire-wegkijker Asscher

Niet iedereen is blij binnen de PvdA dat Lodewijk Asscher blijft zitten, ondanks zijn rol in de toeslagenaffaire. Enkele leden hebben een motie van wantrouwen tegen de PvdA-leider ingediend. De motie kon direct rekenen op tientallen steunbetuigingen. Asschers positie kan zomaar ter discussie worden gesteld volgende week tijdens het partijcongres.

Het is goed om te zien dat er nog leden binnen de partij zijn die het onbegrijpelijk vinden dat Asscher aanblijft. Inmiddels is allang duidelijk dat Asscher als minister in het kabinet-Rutte II wel degelijk op de hoogte was. Maar als de wegkijker die hij is heeft hij er nooit iets mee gedaan.

Het ergste van allemaal is nog wel dat hij hier geen verantwoordelijkheid voor nam. Hij lag enkele weken geleden nog onder vuur binnen de partijtop. Toch lijkt er voorlopig niemand Asschers positie te willen innemen want maandag werd bekend dat hij gewoon de lijsttrekker blijft.

Partijleden vinden dit onbegrijpelijk. De geloofwaardigheid van Asscher is ver te zoeken, en dit blijft ook aan de partij kleven zolang Asscher aan het roer staat. Vandaar dat PvdA’er Francisca Drijver een motie van wantrouwen indient, die direct door tientallen leden werd gesteund. Volgende week zal dus worden gesproken over het wegsturen van de partijleider op het verkiezingscongres van de PvdA. Drijver:

“Hij heeft de beginselen van de rechtstaat en de sociaaldemocratie geschonden. Dit zal aan hem blijven kleven.”

Er zijn honderd steunbetuigingen nodig om de motie in stemming te brengen. Er zijn er nu al veertig steunbetuigingen binnen. Er is dus een goede kans dat het partijcongres van de PvdA in het teken gaat staan van het aanblijven of het aftreden van Lodewijk Asscher. Wij kunnen in ieder geval niet wachten, en zitten klaar met een grote bak popcorn en anderhalve liter cola. Laat maar komen, die roemloze aftocht van de wandelende stempelmachine van de toeslagenaffaire!