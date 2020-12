Laatste nagel aan doodskist van toeslagenaffaire-pias Lodewijk Asscher: ‘Hij wist wél van noodkreten af!’

Kijk eens aan! De onderzoeksjournalisten van Follow the Money halen één dag voor Kerstmis de schijnheilige PvdA-politicus Lodewijk Asscher hard onderuit. Als minister van Sociale Zaken wist de sociaaldemocraat wel degelijk dat ambtenaren van de Belastingdienst waarschuwingen hadden geuit over de gang van zaken.

De bom binnen de PvdA-gelederen was al gebarsten, maar dit is nog even een coup de grace van de speurneuzen bij FTM.

Bij de verhoringen van de Ondervragingscommissie ontkende Asscher alles nog, en wist hij zogenaamd van niks over de toeslagenaffaire terwijl financiële rampspoed werd uitgestort over duizenden ouders. Maar FTM heeft alle stukken boven tafel gekregen via WOB-verzoeken ‒ en dan komt toch echt een ander beeld naar boven drijven.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft meerdere malen gemeld dat uit de eigen stukken niet op te maken is of Asscher op de hoogte was van de hele kwestie, maar dit is volgens FTM lariekoek. Diverse ambtenaren hebben verteld dat Asscher over alles van de hoed en de rand wist:

‘Beeld is dat de problematiek c.q. het voorstel binnen SZW wel besproken is met de minister van SZW, maar uiteindelijk besloten is er niets mee te doen.’

FTM stelt terecht de volgende vraag:

‘Ambtenaren schrijven niet zomaar dat ze een ‘beeld’ hebben, zeker niet wanneer het een gevoelige zaak betreft in een grote affaire, die bestudeerd wordt door een commissie van bestuurlijke zwaargewichten. Waarom schrijven de ambtenaren aan oud-minister en ex-vicevoorzitter van de Raad van State Donner dat in hun beleving Asscher wel degelijk geïnformeerd was?’

Het lijkt er sterk op dat Asscher gewoon niet het hele verhaal heeft verteld tijdens de verhoringen. Sterker nog: hij ontkent glashard dat hij er iets van wist terwijl meerdere ambtenaren zeker weten dat Asscher geïnformeerd was.

Of nog sterker: uit de informatie van FTM blijkt dat Asscher de boel gewoon bij elkaar heeft gejokt. Hij was wel degelijk op de hoogte van de taferelen bij de Belastingdienst, maar heeft er gewoon niks mee gedaan. Werkelijk waar schandalig, en al helemaal voor een politiek leider van een partij die beweert op te komen voor de zwakkeren in de samenleving.

Asscher heeft de duizenden ouders in de toeslagenaffaire niet alleen schaamteloos laten vallen, hij heeft ook nog geprobeerd zijn eigen straatje schoon te vegen door zich van de domme te houden. Een politieke doodzonde. Hij moet aftreden, en rap ook.