Hugo de Jonge kan he-le-maal niets: ziekenhuispersoneel wordt niet eerder gevaccineerd, want te weinig vaccins

Nederland wordt wederom met de neus op de pijnlijke feiten gedrukt. Diederik Gommers en Ernst Kuipers riepen op om een groep van 40.000 essentiële zorgmedewerkers nú al te laten vaccineren, maar vonden geen gehoor bij Hugo de Jonge. Nu weten we waarom: er zijn gewoon veel te weinig vaccins!

Gisteren werd er al bericht over het feit dat prutsminister Hugo de Jonge niet wilde toelichten waarom hij niet inging op het verzoek van Gommers en Kuipers. Daar waren we natuurlijk nogal verbaasd over maar nu is het dus duidelijk. Er is slechts zo’n gering aantal vaccins beschikbaar dat De Jonge het vertikt om de prioriteiten van zijn vaccinatiestrategie aan te passen.

Hij ‘vergooit’ de eerste lading vaccins kennelijk liever eerst aan zorgmedewerkers van verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en in de Wmo-ondersteuning. Natuurlijk is dat ook een belangrijke categorie mensen, maar zijn zij op dit moment de belangrijkste? Dat lijkt mij toch niet.

Gommers en Kuipers willen dat een groep van zo’n 40.000 essentiële zorgmedewerkers op de intensive care, spoedeisende hulp, COVID-19-afdelingen en ambulancepersoneel ingeënt worden. Dáár maak je de grootste klap mee met die vaccins. Op die manier verlicht je namelijk het snelst de druk op ons zorgstelsel. Daarmee worden namelijk niet alleen Covid-patiënten gered maar biedt het ook weer mogelijkheden om de reguliere zorg weer sneller aan te kunnen bieden.

Het is een veel beter idee dat de eerste vaccins naar IC-medewerkers gaan, die daardoor misschien wel twintig levens op een dag kunnen redden, dan dat een zorgmedewerker in de gehandicaptenzorg dat vaccin krijgt. Die medewerker gehandicaptenzorg vaccineren scheelt misschien wel een paar besmettingen (en dus mogelijk ook toekomstige kritische gevallen), maar als er door die beslissing in de tussentijd nog meer IC-medewerkers uitvallen dan kost dat nog veel meer levens, inclusief non-Covidpatiënten.

Hugo de Jonge is echter niet in staat die afweging te maken. Maak dan de (harde) beslissing die de boel in ieder geval niet nóg erger maakt, zou je denken. Maar ja: dan ga je er vanuit dat de dienstdoende coronaminister een competent bewindsman is. Quod non, uiteraard.