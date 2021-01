Hypocriet en ruggengraatloos D66 triomfeert met ‘mentaal gezonde D66-halfuurtje’

D66 Amsterdam begaat in korte tijd twee blunders van jewelste. Om te maskeren dat Amsterdam een waardeloos migratie- en huisvestingbeleid heeft wil de partij statushouders dumpen bij buurgemeenten. Ondertussen moeten we ook de partij op onze blote knietjes bedanken voor het extra halfuurtje bij de avondklok. Krankjorum zijn ze geworden.

Bij D66 zijn ze helemaal de weg kwijt. Ze menen namelijk dat dat ene half uurtje tal van gezondheidsvoordelen met zich meebrengt. Ze hebben dit ‘extra’ half uurtje ook al omgedoopt naar D66-halfuurtje. Alleen hadden ze niet verwacht dat deze term op sociale media zou worden uitgekotst. Niemand, maar dan ook niemand, is de partij dankbaar voor deze luttele 30 minuten.

… en toen was-ie verwijderd van @d66amsterdam. Het ‘gezonde D66-halfuurtje’ viel toch niet zo goed. pic.twitter.com/M8zSVpiwKH — Mike Muller (@_MikeMuller) January 23, 2021

Ondertussen probeert dezelfde Amsterdamse fractie te maskeren dat Amsterdam een faalbeleid hanteert. Voor aankomende juli moet Amsterdam bijna 700 statushouders opvangen, er is hier echter geen ruimte en geld voor. Dus komt D66 met een grandioos idee: laten we de statushouders huisvesten in de buurgemeenten. Zo wordt het dus niet meer het probleem van de stad zelf.

Ja joh. Miljarden schuld, illegalen huisvesten, krakers geen strobreed in de weg leggen, te weinig huizen bouwen en dan zeggen dat buurgemeenten maar Amsterdamse statushouders moeten opvangen? Stel eerst orde op zaken voordat je naar andere gemeenten wijst.🙄 https://t.co/lVZoyxk2Po — Ulysse Ellian (@UlysseEllian) January 23, 2021

D66 verliest bijna wekelijks zetels in de peilingen. En dat is ook niet gek: de partij loopt de meest rare dingen te roepen. Zelfs hardcore D66-kiezers lopen op gegeven moment weg bij de partij. Een kwart van de aanhang was fel tegen een avondklok. Toch maakte de partij een 180 graden draai. Terecht dat deze kiezers dan weglopen van de partij.