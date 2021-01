Pakjesavond is alvast begonnen: “Scholen gaan weer open”, en verkiezingen zijn aanstaande!

De scholen gaan weer open én de verkiezingen komen eraan. Zodoende is het demissionaire Kabinet Rutte III alvast begonnen met het uitdelen van zogenaamde cadeautjes. Om te beginnen gaan de basisscholen en kinderopvang weer open vanaf 8 februari.

De naschoolse opvang gaat vooralsnog niet open. Want tja, dat zou natuurlijk extra risico’s kunnen meebrengen, aldus het kabinet Rutte III.

De goed ingelezen De Telegraaf schrijft: “Het OMT gaf in haar nieuwste advies aan de regering aan dat de basisscholen en kinderopvang vanaf volgende week weer open kunnen. Dat advies is door het kabinet overgenomen.”

“Volgens Slob is het belangrijk dat het heropenen van de basisscholen zorgvuldig gaat. Als een kind in de klas positief getest is, moeten alle leerlingen vijf dagen in quarantaine. […] Hoewel de kinderopvang weer open gaat, is het belangrijk dat ouders thuis blijven werken als dat kan, benadrukte minister Wouter Koolmees. […] In lijn met het OMT-advies gaat de naschoolse opvang niet open. Volgens minister Koolmees, die zondagavond samen met Slob een verklaring gaf bij het Catshuis, komen bij de naschoolse opvang kinderen van verschillende scholen bij elkaar, waardoor het risico op verspreiding van het virus toeneemt. De noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft wel open.”