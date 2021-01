ROFL! Indy (23) voert de échte strijd tegen ongelijkheid en ontwerpt genderneutral kaartspel

Psychologiestudente Indy Mellink (23) wilde graag de vermeende genderongelijkheid in de wereld bestrijden en kon wel wat deugpuntjes gebruiken. Ze zamelt geen geld in voor de emancipatie van vrouwen in het Midden-Oosten en ze gaat ook geen opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen bouwen in Afrika. Nee, dát is allemaal te veel werk. Wat kan dan wel? Een genderneutraal kaartspel…

Je zou denken dat deze psychologie-studente de boer, vrouw en heer van het kaartspel gewoon een ander kleurtje (want blank) en een andere benaming geeft en dat haar project dan wel af zou zijn. En ja, dat is ook precies wat er gebeurde. Ze veranderde de boer in brons, de vrouw in zilver en de koning in goud. Deze ‘briljante’ variatie moest vervolgens meerdere malen getest worden door haar vrienden en kennissen, want het is natuurlijk wel heel erg wennen!

Ze geeft ook meteen een inkijkje in wat haar heeft geïnspireerd en wat ze haar leren op haar opleiding:

“Hoewel ik geen gender- of racisme-expert ben, weet ik van mijn studie psychologie hoe subtiele vormen van seksisme mensen onbewust beïnvloeden. Met ongelijkheid op de werkvloer en in salaris als gevolg.”

Jup, zoiets simpels als een kaartspelletje leidt al tot ongelijkheid op de werkvloer. Over een paar weken zal ze wel op het net zo briljante idee komen om een schaakvariant te gaan ontwikkelen, zoals JA21-kopstuk Annabel Nanninga al riposteerde. Ja, de koningin is daar weliswaar het machtigste schaakstuk op het bord, maar witte en zwarte schaakstukken? Terwijl wit ook nog eens begint? Ik voel hem al aankomen!