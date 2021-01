Italiaanse restaurantondernemers komen in opstand tegen gedwongen sluiting: ‘Wij zijn niet verantwoordelijk voor besmettingen’

70.000 (!) Italiaanse restaurants gaan komende vrijdagavond gewoon open, ook al is dit tegen de geldende coronamaatregelen. “Het is een kwestie van overleven” aldus een van de initiatiefnemers. Zij zijn van mening dat de coronamaatregelen disproportioneel zijn. De horecasector ontvangt een van de hardste klappen.

Een groot deel van de horecazaken mogen open zijn tot 18:00 uur maar dit is voor veel zaken bij lange niet genoeg om rond te komen. Vandaar dat zij deze regelgeving willen overtreden met een protestactie. Een actie die ze eigenlijk willen doortrekken na dit weekend.

„We openen om niet meer te sluiten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de besmettingen, maar we betalen wel de hoogste prijs.”

Volgens de initiatiefnemers is de situatie penibel. Bij zo’n 80% van de horecaondernemers is de overheidssteun nooit binnengekomen. Voor hen is het een noodzaak dat zij zo snel mogelijk weer de deuren kunnen openen.

Ook in Nederland hebben winkeleigenaren al aangekondigd gewoon open te gaan, de kleine ondernemer kan de lockdown niet veel langer overleven. Komende zondag gaat een restaurant in Eindhoven haar deuren weer open doen.

Er komt voorlopig nog geen einde aan de economische malaise, hoe langer de lockdown duurt hoe wanhopiger ondernemers worden. De overheid, zowel hier als in Italië, zou er verstandig aan doen om met beter maatwerk voor de dag te komen.