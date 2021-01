Ja, maar nu écht Hugo de Jonge: “Nederland krijgt binnenkort héél véél nieuwe vaccinatielocaties”

Ja ja, het gaat nu dan toch écht écht gebeuren! Het aantal vaccinatielocaties in Nederland zal de k-o-m-e-n-d-e weken (ergens rond die tijd dus…) worden uitgebreid van 25 naar 55 locaties. Halleluja, zou je denken. Zo schalen de steden Rotterdam, Den Haag en Groningen maar liefst op van 1 naar 2 prikplekken.

Heel langzaam, vooral heel erg traag, komt het vaccineren van ouderen, medisch personeel, kwetsbaren en verpleeghuismedewerkers een klein beetje op gang. Nederland bundelt nog steeds onderaan het lijstje als het gaat om het aantal gevaccineerde personen, maar gelukkig hebben wij ook te dealen met de altijd optimistische zorggrootheid Hugo de Jonge. Het komt dus allemaal wel weer goed! Ofzoiets.

In Rotterdam worden nu al vaccinaties uitgedeeld op het uitgestorven Rotterdam-The Hague Airport. Daar komt nu de voormalige shagfabriek van Van Nelle bij. Hagenezen en Hagenaren hoeven voortaan niet alleen maar meer naar hun geliefde stadion van ADO Den Haag voor een prikje. Dat kan binnenkort dus ook in een gesloten vestiging van het HagaZiekenhuis. In Groningen kunnen mensen binnenkort terecht in een schaatshal.

De meest mooie en bekende locaties worden nu ingezet om mensen te vaccineren. Maar wat zouden eigenlijk nog meer broeiende locaties kunnen zijn om het vaccinatiebeleid van Hugo de Jonge dan toch eindelijk te doen slagen? Het op sterven na dode Artis of Blijdorp? De Efteling? In plaats van rellen toch maar vaccineren?

Kortom: Gaat u maar rustig slapen. Hugo de Jonge waakt over onze veiligheid en gezondheid. Dat is toch een geruststellende gedachte?