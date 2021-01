JA21 presenteert Tweede Kamerlijst: Eerdmans, Pouw-Verweij en Eppink vormen top drie

De aspirant-Kamerpartij JA21 heeft zojuist haar Tweede Kamerlijst bekend gemaakt. Het was al duidelijk dat Joost Eerdmans lijstaanvoerder zou zijn, maar nadat bekend werd dat Annabel Nanninga niet de nummer twee zou gaan worden begon het onrustig te worden binnen het geruchtencircuit. We hebben eindelijk duidelijkheid: voormalig Forumleden domineren de lijst van JA21.

Veel mensen vroegen zich af of JA21 nog met nieuwe grote namen zou aankomen. Dat valt uiteindelijk tegen. De lijst bestaat voornamelijk uit voormalig Forumleden. Veel overgestapte Statenleden zijn terug te vinden op de Tweede Kamerlijst.

De top drie van de partij bestaat uit Eerdmans, Pouw-Verweij en Eppink. Twee van de drie hebben op dit moment een functie die niet tegelijkertijd kan worden uitgevoerd met het Kamerlidmaatschap. Gaan Pouw-Verweij (Senator) en Eppink (Europees Parlement) hun zetels teruggeven mocht de partij genoeg stemmen halen bij de verkiezingen? Op deze manier is er toch een beetje sprake van kiezersbedrog.

Met deze geweldige kandidaten gaan we voor u aan de slag om Nederland met een realistisch rechtse koers veiliger en sterker te maken. Klik hier voor onze lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021! https://t.co/74D10Vtqf4 @JuisteAntwoord — Joost Eerdmans (@Eerdmans) January 7, 2021

JA21 komt niet met een heel spannende lijst. De meeste namen op de lijst zijn van recent opgestapte Forum-Statenleden. Een grote, met name nieuwe, naam had veel meer impact kunnen veroorzaken. Maar het was voor Eerdmans en consorten waarschijnlijk te kort dag om nieuw bloed te vinden.

En natuurlijk dit:

Of JA21 2 a 3 zetels gaat halen is niet zeker. Maar die kans zit erin. Opmerkelijk want je bent natuurlijk met een reden gegaan voor de andere, onverenigbare betrekking waar je eerder voor verkozen bent. Laat je die kiezers in de steek? — Laurent Staartjes (@StaartjesL) January 7, 2021