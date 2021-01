Joh! Aardgasvrije wijken zijn faliekante mislukking: slechts 206 van beoogde 10.000 huizen van het gas af

Het overheidsexperiment met de ‘aardgasvrije wijken’ is flagrant mislukt. Gemeenten zouden minimaal 5.000 huizen per jaar van het aardgas af moeten krijgen. Sinds de start van het project, inmiddels al twee jaar geleden, zijn er slechts 206 huizen aardgasvrij gemaakt. Een abominabel klein getal: het slaat toch ook werkelijk helemaal nergens op…

Duizenden huizen zouden aardgasvrij gemaakt worden. De ambities waren er: 5.000 huizen per jaar. Eindelijk groene energie in Nederland!

De Robjettiaanse ambities waren duidelijk geformuleerd. Enige probleem? Het valt totaal niet waar te maken. Gemeenten beweren nu last te hebben van opstartproblemen en verkondigen dat dit project vooral bedoeld is om “ervaring op te doen.” Allemaal smoesjes. Bij de selectie van gemeenten om mee te mogen doen aan dit project was er een duidelijk criterium: ‘spoedig verwachte realisatie.’ Met andere woorden: als je meedoet moet je ook snel kunnen beginnen. Dat is dus in geen énkele gemeente gelukt:

“Alleen al het in kaart brengen van technisch haalbare en voor huiseigenaren betaalbare alternatieven blijkt veel meer tijd te kosten dan gedacht. ‘Wij zijn een vrij kleine gemeente en we merkten dat we niet altijd alle expertise en ervaring in huis hadden hiervoor’, aldus de gemeente Assen.”

De gemeente Assen had dus gewoon nooit mee mogen doen en het Rijk had er nooit toestemming voor moeten geven. De voorbereiding die ze al hadden moeten doen is voor hun nu onderdeel van ‘het leerproces’ en zo proberen zij, net als al die andere gemeenten, hun falen mooi te verbloemen.

Maar Assen is niet de enige gemeentelijke faalklant. Inmiddels loopt Nederland met slechts 206 huizen genadeloos hard achter op het beoogde doel van 10.000 aardgasvrije huizen én wordt de lat van het Klimaatakkoord ook nog eens hoger gelegd. In 2030 moeten namelijk 1,5 miljoen huizen van het gas af zijn! Nou, succes jongens, komt vast goed!

Zul je zien dat er straks weer meer subsidie nodig is omdat geen enkele gemeente echt aanstalten weet te maken en als een malle belastinggeld over de balk blijft smijten voor “een leerproces”. En iedereen die een streep door deze mislukking van een project wil zetten wordt straks natuurlijk weer weggezet als een ‘klimaatontkenner’.

Los van wat je vindt van dat hele aardgasvrije project: als je nu eenmaal hardop ambities formuleert, dan moet je die waar maken. Kan je dat niet? Dan ben je gewoon een bende ongelofelijke prutsers.