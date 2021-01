Johan Derksen is klaar met politiek-correcte censuur: ‘De vertrutting hangt me behoorlijk de keel uit!’

Code Oranje, de landelijke politieke beweging van Richard de Mos die in maart meedoet met de Tweede Kamerverkiezingen, heeft Johan Derksen aangewezen als Ambassadeur van het Vrije Woord.

Nadat ‘De Snor’ eerder uitgemaakt was voor homofoob, omdat hij homo’s adviseerde uit de kast te komen, stond hij afgelopen zomer wekenlang openbaar terecht voor zijn grap over Akwasi. De rapper die bij zijn toespraak op de Dam opriep tot geweld. Hij zou Zwarte Piet in het gezicht schoppen. Het beschuldigen van Derksen van homofobie en racisme zijn twee exemplarische voorbeelden van de steeds verder oprukkende gedachtepolitie, die op kwetssurveillance is en geen grappen duldt.

“Het begint er steeds meer op te lijken dat we in Nederland de vrijheid van meningsuiting zwijgend ten grave dragen. De vrijheid van meningsuiting ligt onder vuur dankzij een leger van beroepsgekwetsten. De gedachtepolitie staat paraat om je te knevelen als je je op andermans tenen begeeft. Johan staat, net als Code Oranje, pal voor de vrijheid van meningsuiting. Daarom hebben wij hem aangewezen als Ambassadeur van het Vrije Woord”, aldus Code Oranje lijsttrekker Richard de Mos, die stelt dat we met het als ‘racist’ wegzetten en framen van andersdenkenden, racisme niet uitbannen. “Met goed onderwijs, onder andere over het slavernijverleden, open gesprekken en het nemen van gepaste maatregelen, zoals de inzet van app-systemen tegen etnisch profileren, kunnen we wél concrete stappen zetten in plaats van symboolpolitiek bedrijven.”

“Richard is vorige week bij mij geweest om de Basiself van Code Oranje toe te lichten. Pal staan voor de vrijheid van meningsuiting staat bij hen met stip op nummer één en daar kan ik mij uiteraard geheel in vinden. De totale vertrutting van de samenleving waarin niks meer gezegd kan worden, hangt me behoorlijk de keel uit”, aldus Derksen, die het daarom mooi vindt dat De Mos hem heeft aangewezen als Ambassadeur van het Vrije Woord.

Code Oranje heeft in haar basiself het pal staan voor de vrijheid van meningsuiting met stip op één staan. Eerder pleitte advocaat en kandidaat-Kamerlid Peter Plasman om het delict eenvoudige belediging uit het strafrecht te schrappen, teneinde de vrijheid van meningsuiting uit te breiden. De Mos: “En om te laten zien dat het beschermen van de vrijheid van meningsuiting ons menens is, presenteren we vandaag Johan Derksen als Ambassadeur van het Vrije Woord”.