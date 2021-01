Johan Derksen spreekt zich publiekelijk uit: “Richard de Mos is een unieke man, bij Code Oranje is het de macht aan de kiezer”

Johan Derksen heeft zich in het programma Veronica Inside publiekelijk uitgesproken voor zijn steun aan de aspirant-politieke Tweede Kamerpartij Code Oranje. Derksen sluit zelfs niet uit dat hij onderdeel zal gaan uitmaken voor de nieuwe politieke beweging.

“Ik heb een heel goed gesprek gehad met Code Oranje”, zo begint Derksen zijn betoog in de talkshow Veronica Inside. “Code Oranje, en ik wist ook niet direct hoe het precies zat. […] Richard heeft in ieder geval de hele middag, ik geloof van 13.00 tot 18.00 uur tegen me aan zitten lullen en het is echt een unieke man.”

Derksen gelooft dan ook niet in het strafrechtelijke onderzoek naar De Mos: “Hem is echt een oor aangenaaid, zo heb ik wel begrepen.” Over het hele corruptieonderzoek naar De Mos is overigens onlangs een boek verschenen waarin De Mos zijn eigen verhaal versus de overheid uit de doeken doet.

Johan Derksen, die aangaf ooit zelfs op D66 te hebben gestemd, en openlijk flirte met de volksidioot Henk Otten, heeft het roer helemaal omgegooid en geeft aan dat hij nooit meer met zulke idioten in zee zal gaan. Maar een samenwerking met het opkomende Code Oranje ziet de beroemde bromsnor dus wel zitten.

Zo noemt Derksen een onderdeel uit het partijprogramma van Code Oranje over een gekozen burgemeester: “Die partij wil weer helemaal terug naar de macht aan de kiezer. De kiezer bepaalt alles. Ook een gekozen burgemeester. […] Ik denk bijvoorbeeld dat De Mos een hele goede burgemeester voor Den Haag zou kunnen zijn. Henk Westbroek dan als burgemeester voor Utrecht.”

“Die @RicharddeMos is echt een unieke man! Bij Code Oranje is het macht aan de kiezer, de kiezer bepaalt alles.” Mooie woorden vanavond in #veronicainside over onze lijsttrekker en #Ombudspolitiek! Doe je net als ‘de snor’ ook mee? https://t.co/OZPp4Rx0PL #OranjeGolf 🧡 pic.twitter.com/PSMhwQ5DK5 — Code Oranje (@Code__Oranje) January 15, 2021

Ondanks het feit dat Henk Westbroek een grote voorstander is van een gekozen burgemeesterschap laat hij tegenover De Dagelijkse Standaard weten:

“Ik ben altijd een voorstander geweest van een gekozen burgemeester. Maar helaas is het burgemeesterschap vooral het afvalputje voor politici die ooit actief waren. Zelf heb ik dan ook geen ambities meer in die richting. […] Mijn gezondheid is niet best sinds ik tbc heb gehad en bovendien ben ik al oud.”

Allemaal leuk en aardig Henk, maar als je niet meer de ambitie hebt om burgemeester van Utrecht te worden, dan kun je je natuurlijk altijd nog aansluiten bij Richard de Mos, Peter Plasman, Tanya Hoogwerf, Sébas Diekstra en nu dus Johan Derksen. Dat is geen misselijkmakend clubje qua namen, toch?