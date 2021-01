Journalist Chris Klomp gaat los op ‘trillende oudjes in voorportaal van de dood’: ‘Geen afstand, opbokken!’

Op Twitter haalt ‘journalist’ Chris Klomp flink uit naar mensen die geen afstand houden en/of hun mondkapje niet op de juiste manier dragen. Met name ouderen die hoegenaamd “trillend in het voorportaal van de dood” staan moeten het ontgelden. “Opbokken nou,” is zijn boodschap aan deze mensen die ons land én onze welvaart hebben opgebouwd.

We horen steeds van lockdownvoorstanders dat ze ‘het’ doen om ouderen en kwetsbaren te beschermen. Ja, ja, ze vinden het zo vreselijk voor die mensen dat ze meer gevaar lopen dan gezonde jonge mensen dat ze bereid zijn welvaart op te offeren om ze in bescherming te nemen tegen het coronavirus. Klinkt leuk, alleen is er niets van waar. Als puntje bij paaltje komt zijn die mensen zélf lafbekken pur sang én egoïstisch tot op het bot.

Het ultieme bewijs voor deze stelling wordt geleverd door mainstreamjournalist Chris Klomp. De ex-AD’er is op Twitter he-le-maal tekeergegaan op “ouderen van dagen” die in zijn ogen geen anderhalve meter afstand houden:

En ik ben ook wel even klaar met die ouden van dagen die geen afstand houden. Dat je zelf trillend in het voorportaal van de dood staat wil nog niet zeggen dat je mij in gevaar moet brengen. Opbokken nou. — Chris Klomp (@chrisklomp) January 13, 2021

“En ik ben ook wel even klaar met die ouden van dagen die geen afstand houden,” aldus Klomp. “Dat je zelf trillend in het voorportaal van de dood staat wil nog niet zeggen dat je mij in gevaar moet brengen. Opbokken nou.”

Ah. Heerlijk om te zien he, dat respect voor de mensen die ons land na de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd? Wat een ongelooflijk inspirerende liefdevolle boodschap over tolerantie, begrip, en eenheid. Daar kunnen die ‘rechtse gekkies’ die altijd zo ontzettend negatief zijn over de linkse medemensch het één en ander van leren. Toch? Ahem.

Het bewijst maar weer dat dit soort corona-obsessievelingen niet voor draconische maatregelen pleiten omdat ze anderen willen beschermen ‒ laat staan ouderen ‒ maar omdat ze zélf doods- maar dan ook echt doodsbang zijn. Ze hebben zich zo ongelooflijk bang laten maken door de mainstream media (waar een man als Klomp zelf deel van uitmaakt) dat ze niet eens meer durven functioneren. Iemand komt binnen een straal van anderhalve meter en oh! ze zijn meteen in paniek.

Triest. Wat een zielepieten.