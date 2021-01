Kabinet neemt een keer een goed besluit: kinderen onder de 12 voortaan ook getest bij klachten

Het kabinet neemt het advies van het Outbreak Management Team (OMT) over en heeft besloten om ook kinderen van onder de 12 jaar te gaan testen op corona. De ‘Britse variant’ van het virus schijnt namelijk makkelijk door kinderen te kunnen worden overgedragen.

Eerder werd al bekend dat de nieuwe (Britse) variant van het coronavirus mogelijk een stuk besmettelijker (maar niet dodelijker) is dan de normale variant. Deze nieuwe variant is kennelijk zelfs ook al sinds oktober aanwezig in de Verenigde Staten en is inmiddels ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk aantal besmettingen in diverse andere landen. Dat is waarschijnlijk ook de achterliggende reden voor het verlengen van de maatregel om de scholen hier in ons eigen land gesloten te houden.

Het zou mij niet verbazen als ze er over een paar weken achter komen dat toch kinderen de grootste oorzaak voor de verspreiding van het virus blijken te zijn. Het kabinet en het RIVM namen sowieso al een risico door te stellen dat kinderen nauwelijks het virus over zouden dragen, maar dat deze nieuwe variant daar zo van heeft kunnen ‘profiteren’ kun je ze ook niet helemaal aanrekenen. Ze lijken nu in ieder geval hard genoeg op de rem te trappen om de coronacrisis niet verder te laten escaleren. Wel jammer dat bij zo’n beetje iedere maatregel die ze nu nemen de lofzang eigenlijk alleen nog kan bestaan uit ‘ze maken het tenminste niet nóg erger’…